Nanu, eine Gans im Strickpullover, die auch noch singen kann? Unmöglich? Ach was, im Theater ist fast alles möglich! Da fällt für die Dauer eines Stückes nicht einmal das Wort Corona – und das, obwohl insbesondere die Kultur so sehr unter der Pandemie und dem Lockdown leidet.

Kurzfristig hatte die Landesregierung jedoch beschlossen, dass Schulklassen im Dezember die Weihnachtsmärchen besuchen dürfen. Glück für die Viertklässler der Wolgaster Heberleinschule, die ihre geplante Fahrt zur Blechbüchse nach Zinnowitz antreten durften.

Trotz Auguste: Auf leckere Gans wird nicht verzichtet

Und so verfolgten sie am Dienstag gebannt, wie die „Weihnachtsgans Auguste“ ihrem sicheren Tod als Braten entging. Unter einigem Gezeter und nachdem sie sogar schon gerupft worden war, endete das Tier doch nicht auf dem Teller. Stattdessen bekam sie ein maßgeschneidertes Kleidungsstück und die Familie aß Spinat mit Rührei. Den Schülern gefiel diese Wendung sehr gut. Dennoch: Auf eine leckere Gans wollen Jan-Luca, Dominik, Ole, Fabi und Louis in diesem Jahr nicht verzichten.

Viertklässler der Heberleinschule haben am Dienstag eine Aufführung der Vorpommerschen Landesbühne mit dem Stück „Die Weihnachtsgans Auguste“ besucht. Die Maskenpflicht galt auch auf dem Sitzplatz. Quelle: Juliane Schultz

Die Jungs fanden das Stück prima und schunkelten bei jedem Lied – ob nun besinnlich von Helene Fischer oder von den Beatles – kräftig mit. Nicht einmal die Maske, die alle Schüler auch während des Stückes tragen mussten, verdarb ihnen den Spaß. Die Geschichte kannten sie vor ihrem Wandertag aber noch nicht.

„Fast alles ist in diesem Jahr ausgefallen“

Auch Nina Lietz hatte noch nie von Auguste gehört. Zum Glück hatte Lehrerin Christina Schütt ihre Schüler in den ersten beiden Schulstunden auf den Theaterbesuch vorbereitet. Ninas Vater Mike Lietz (47) hatte die Klasse begleitet. „Wir sind eigentlich eine sehr aktive Klasse mit einer tollen Klassenlehrerin, aber fast alle geplanten Veranstaltungen mussten in diesem Jahr ausfallen“, so Lietz. „Schön, dass es geklappt hat und der Ausflug doch noch stattfinden konnte.“

Nina besuchte mit ihrer vierten Klasse der Wolgaster Heberleinschule am Dienstag das Theaterstück „Die Weihnachtsgans Auguste" in der Zinnowitzer Blechbüchse. Ihr Vater Mike Lietz begleitete die Klasse. Quelle: Juliane Schultz

Manchmal ist es also wie im Märchen und es gibt sogar im echten Leben eine glückliche Wendung. Bleibt zu hoffen, dass es auch für die Theater des Landes gilt, die es schaffen, Kinder inmitten einer Pandemie köstlich zu unterhalten, und sie die Welt für eine Weile vergessen lassen.

Von Juliane Schultz