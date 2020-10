Seit 2017 findet in Zinnowitz der Neujahrsball statt. Lange stand nicht fest, ob der Ball aufgrund der Corona-Situation tatsächlich stattfinden kann. Jetzt gibt es dazu eine Entscheidung.

Die Gemeinde Zinnowitz lud am Sonnabend zum Neujahrsball in die Sporthalle ein. Mehr als 550 Gäste feierten bis spät in die Nacht. Quelle: Hannes Ewert