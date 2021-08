Zinnowitz

Unternehmer Jörg Borchardt aus Zinnowitz sucht keinen Ingenieur, wissenschaftlichen Mitarbeiter oder Akademiker mit Hochschulabschluss. Nein, nur einen „ganz normalen“ Verkäufer – am besten sogar noch zwei. Könnte er die beiden Positionen in seiner „Fischkiste“ in Zinnowitz besetzen, dann sieht die Welt für ihn wieder ganz anders aus.

Seit Beginn der Sommersaison kann er den Normalbetrieb an einem Tag in der Woche nicht mehr aufrechterhalten. „Wir haben uns dazu entschlossen, am Dienstag zu schließen, denn die Angestellten haben an dem Tag alle frei“, sagt er. Nun bieten er und seine Frau Kathrin „nur“ noch klassische Fischbrötchen an. Das restliche Sortiment – also Räucherware oder gebratenen Fisch – gibt es an diesem Tag nicht. „Man will die Kunden ja auch nicht ärgern“, sagt er. Sie selbst hatten in der laufenden Saison gerade mal einen Tag frei.

Mit dem riesigen Personalproblem steht er auf der Insel Usedom nicht alleine dar. Einige Restaurants verkürzen ihre Öffnungszeiten und legen sogar drei Ruhetage am Stück ein, weil die Personalsorgen so groß sind. Gäste bekommen die Restaurants viel leichter als Personal.

Erfolglose Suche nach Verkäuferin

Seit rund fünf Jahren plagt Borchardt das Problem, keine Kräfte für den Verkauf zu finden. „Ich habe vieles versucht – von Inseraten im Internet, Zetteln an der Wand und auch Anzeigen in der Zeitung – aber ohne Erfolg“, sagt er ernüchtert. Seit mehreren Monaten hängt auch ein Zettel an der Tür mit dem Hinweis, dass ein Verkäufer gesucht wird. „Es hat sich niemand darauf gemeldet – nicht mal ein Schüler, der in den Ferien hier arbeiten möchte“, sagt seine Frau Kathrin.

An Tagen mit viel Kundschaft laufen bis zu 600 Buchungen durch das Kassensystem. Selbst am späten Abend, wenn die Restaurants voll besetzt sind, bilden sich lange Warteschlangen vor der „Fischkiste“. „Das Problem ist ja, dass viele Restaurants nur noch Frühstück anbieten, da sie kein Personal mehr für das Abendgeschäft haben.“

Geringe Löhne im Bundesvergleich

An den Verdienstmöglichkeiten liege es laut Borchardt nicht. 2000 Euro Brutto erhält ein Angestellter als Einstiegsgehalt. Überstunden fallen nach seinen Aussagen nicht an. „Über den Mindestlohn reden wir schon lange nicht mehr“, sagt er. Nach wenigen Monaten steigt das Gehalt auf 2300 Euro. Laut Bundesagentur für Arbeit befindet dieses Gehalt für einen Verkäufer auf einem hohen Level innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern. Durchschnittlich geht hierzulande ein klassischer Verkäufer mit knapp 1900 Euro Brutto nach Hause. Im Bundesvergleich hinken die Löhne in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin hinterher. Spitzenreiter ist Baden-Württemberg mit 2636 Euro Brutto. M-V bleibt weiterhin Schlusslicht.

Gerade im Verkauf werden derzeit noch überall Angestellte gesucht. Laut Bundesagentur für Arbeit sind 166 Stellen im Einzelhandel im Landkreis Vorpommern-Greifswald nicht besetzt. Ob Bäckereien, Discounter, Textilgeschäfte oder auch der klassische Einzelhandel – überall wird eine helfende Hand gebraucht. „Der Arbeitsmarkt ist leergefegt – man findet einfach keine Leute mehr“, so Borchardt. Seine Frau fügt hinzu: „Viele scheuen sich vielleicht auch vor der Arbeit. Klar arbeitet man am Wochenende und an Feiertagen, auch mal nach 18 Uhr oder noch länger“, sagt sie. Es sei ein Job, den man mit einer gewissen Leidenschaft erfüllen muss.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lange Wartezeiten für Kunden

Wenn der Kundenansturm im Herbst nachlässt, denkt Jörg Borchardt über Veränderungen nach. „Wir werden dann wahrscheinlich keine Bratkartoffeln mit gebratenem Fisch anbieten können. In der Zeit, in welcher ein Kollege das Essen zubereitet, warten fünf andere auf ihr Fischbrötchen“, sagt er. Oft nehmen die Kunden Wartezeiten von mehr als einer halben Stunde in Kauf, um Matjes, Bismarck oder auch Räucherware in den Händen zu halten.

Geschäftserweiterungen oder die Eröffnung von weiteren Geschäften hat er schon längst abgeschrieben. „Es nützt ja nichts, wenn man irgendwo ein neues Geschäft eröffnet, aber niemanden findet, der auch dort arbeiten kann.“ Auch auf seiner Minigolf-Anlage in der Dünenstraße musste er nun kürzertreten. „Montags haben wir dort immer geschlossen – anders geht es leider nicht.“

Von Hannes Ewert