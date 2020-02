Zinnowitz: Team „Keller Männer“ gewinnt dritte Eisstock-Sause

Zinnowitz

17 hoch motivierte Teams aus der Region fanden sich am Sonnabend zum Eisstockschießen vor der Zinnowitzer Kurmuschel ein. Dass auch die dritte Auflage des Turniers bei eher milden Temperaturen über die Bühne ging, tat der guten Laune der Teilnehmer keinen Abbruch. Der Eigenbetrieb Kurverwaltung hatte den Mannschaftswettbewerb wiederum gut vorbereitet und sorgte für einen ordnungsgemäßen Ablauf. Etliche interessierte Zuschauer fanden sich an den beiden Kunststoffbahnen ein, um sich beim Zusehen mit den Regeln dieses Volkssports vertraut zu machen.

Präzision und dosierter Krafteinsatz sind gefragt, um die Stöcke in Bestlage zu bringen. Am Ende hatte das Team „Keller Männer“ klar die Nase vorn, gefolgt von der Mannschaft „Strandkorbvermietung Bartusch“ auf dem zweiten und dem Team „Sixties“ auf dem dritten Platz. Den Gewinnern winkten Pokale und Überraschungen.

Zwei Kunstbahnen waren vor der Konzertbühne aufgebaut, an denen sich auch viele Zuschauer einfanden. Quelle: Tom Schröter

Auch für die kulinarische Versorgung der Freizeitsportler und ihrer Zuschauer war gesorgt. Unter einem Pavillon brachten mehrere Mitglieder der Frauen-Radsportgruppe des SV Zinnowitz leckeres Backwerk aus dem heimischen Backofen unter die Leute. „Fürs Eisstockschießen ist es eigentlich zu mild, aber wenigstens haben wir keinen Regen“, erklärte Hannelore Schröder. Das oft frühlingshafte Wetter gestatte auch in diesem Winter regelmäßige Fahrradtouren von Zinnowitz nach Koserow oder nach Karlshagen. „Zu unserer Gruppe gehören 23 Damen, von denen fast alle Rentnerinnen sind. Unser Altersdurchschnitt beträgt 75 Jahre“, berichtete Petra Reinecke.

Mitglieder der Frauen-Radsportgruppe des SV Zinnowitz versorgten die Sportler und Zuschauer mit selbst gebackenem Kuchen. Quelle: Tom Schröter

Das Eisstockschießen ging unterdessen auch am Sonntag weiter. Familien konnten sich beim Curling ausprobieren und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Eisig soll es auch am nächsten Wochenende in Zinnowitz zugehen. Unter der Überschrift „Eis in Flammen“ sind am 8./9. Februar im Ostseebad ein Eisbildhauer-Workshop, eine abendliche Musikfeuertanz-Show und Oskars Kinder-Eisspaß zu erleben.

Von Tom Schröter