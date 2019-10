Zinnowitz: Trabi und Schuppen gehen in Flammen auf

Zinnowitz

Nur wenige Wochen noch, dann hätte ein alter Zinnowitzer Trabant den 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November „feiern“ können. So weit kam es allerdings nicht. Am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr meldete ein Anwohner im Trassenheider Weg, dass auf dem Nachbargrundstück ein Trabi und der angrenzende Schuppen brennt. Die Feuerwehren aus Trassenheide, Zempin und Zinnowitz rückten an, um zu löschen. Wie die Polizei in Anklam mitteilt, entstand ein Schaden von 500 Euro.

In Zinnowitz brannte am Mittwochabend ein Schuppen. Quelle: Hannes Ewert

Nach bisherigen Erkenntnissen besteht ein Anfangsverdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. „Es hat einen Großteil des Tages nur geregnet. Von alleine entzündet sich ein alter Trabi wohl kaum“, so ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehren aus Zempin, Zinnowitz und Trassenheide waren vor Ort. Quelle: Hannes Ewert

Als alle Einsatzkräfte wieder in den heimischen vier Wänden waren, heulten gegen 23.30 Uhr nochmal die Sirenen in Zinnowitz auf. Die Feuerwehrleute begaben sich ein zweites Mal zum Brandort. Der Anrufer meldete, dass es noch qualmt. Die Feuerwehrleute vergewisserten sich allerdings, dass die Flammen komplett aus sind und zogen wieder ab.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Am 30. April 1991 lief im Sachsenring-Automobilwerk in Zwickau der letzte Trabant vom Band. Die Erstproduktion fand im Jahr 1958 statt.

Von Hannes Ewert