Neuendorf

In einem Waldgebiet zwischen Zinnowitz und Neuendorf wurde durch Unbekannte eine Ladung altes Reet von einem Dach abgeladen. Wie Waldeigentümer Wilfried Meier gegenüber der OZ informiert, nahmen die Täter eine Schnur, banden diese an einem Baum fest, um damit das Rieth von einem Lastwagen zu ziehen. Meier informierte daraufhin die Behörden. Er erklärt, dass die Täter das Material am Sonntag abgeladen haben müssen. „Am Sonnabend war noch alles in Ordnung und Montagfrüh habe ich den Umweltfrevel gesehen“, sagt er. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, lobt er eine Belohnung von 250 Euro aus.

Hannes Ewert