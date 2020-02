Zinnowitz: Verjüngungskur für 80-jährigen Buchenbestand

Zinnowitz

Wumm – mit dumpfen Knall fällt die völlig schief gewachsene Buche im Wald nahe der Waldstraße in Zinnowitz zu Boden. Zuvor hatte der Harvester den Baum dank seiner ausgeklügelten Technik fixiert, gefällt und zugleich die Stämme entastet. „Für den späteren Abtransport werden die Stämme gleich noch in Abschnitte von drei Metern Länge zerteilt“, so Harvester-Fahrer Enrico Schneider. Mit seiner 19 Tonnen wiegenden speziellen Holzerntemaschine wird er auch noch kommende Woche in dem Waldstück zu tun haben.

Dann wird er weitere morsche, alte und kranke, völlig schief gewachsene Bäume und die oft nicht bruchsicheren Zwiesel (gegabelte Bäume) entnehmen. Sie alle sind bereits mit roter Farbe markiert. Der nahe Rad- und Wanderweg Richtung Zempin ist im Bereich jenes Waldstücks, in dem der Harvester arbeitet, mit Flatterband abgesperrt. „Eigentlich halten sich die Leute an das zeitweise Verbot, den Weg zu betreten. Es gibt ja ganz in der Nähe noch andere Wege, die Spaziergänger und Radfahrer benutzen können“, sagt der Enrico Schneider.

Vor der Durchforstung des Buchenbestandes in Zinnowitz wurden kranke Bäume mit roter Farbe markiert. Quelle: Cornelia Meerkatz

Platz für die gesunden und kräftigen Bäume

Es sei dringend erforderlich, dass der 80 Jahre alte Baumbestand auf dem gut vier Hektar großen Areal an der Waldstraße und entlang des Radweges nach Zempin wieder einmal durchforstet werde, betont Revierförster Günter Thoms. Die Maßnahme sei notwendig, um einen gesunden Wald zu erhalten, in dem kräftige Bäume genug Platz zum Wachsen haben.

„Für eine nachhaltige Forstwirtschaft ist das sehr wichtig, denn der Holzvorrat steigt stetig an“, erklärt der Revierförster und ergänzt: „Trotz des in jedem Revier exakt geplanten Holzeinschlags wachsen pro Jahr auf einem Hektar sieben bis acht Festmeter Holz nach. Das ist mehr als wir ernten. Niemand muss also besorgt sein, dass zuviel entnommen wird.“

Revierförster Günter Thoms Quelle: Cornelia Meerkatz

Der letzte Eingriff in den Bestand an der Zinnowitzer Waldstraße war im Jahr 2000. Eigentlich besagt die Regel, dass alle 15 Jahre durchforstet werden soll. „Es wird also dringend Zeit mit der Maßnahme“, meint Thoms. Angesichts der knappen Personaldecke bei den forstwirtschaftlichen Kooperationspartnern – Harvester und Rücketechnik kommen von Fremdfirmen – kann aber auch mal etwas mehr Zeit ins Land gehen, zumal die jetzt zu bearbeitende Fläche an einem stark frequentierten Rad- und Spazierweg liegt. „Da muss alles gut abgestimmt sein, dass die schwere Technik auch wirklich nur wenige Tage zugange ist“, meint der Revierförster.

Aus der Erfahrung seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Revierförster appelliert Günter Thomas auch noch einmal an alle Waldbesucher, vorgenommene Absperrungen zu akzeptieren. „Es dient der eigenen Sicherheit. Niemand soll durch einen herabfallenden Ast oder gar einen Baum zu Schaden kommen“, sagt er.

Bestandspflege in Zempin

Wenn alle markierten Bäume in dem Zinnowitzer Buchenbestand gefällt worden sind, werden die drei Meter langen Baumstämme gerückt und am Waldrand gestapelt, um eine reibungslose Abfuhr zu ermöglichen. Auf der Waldfläche selbst beginne nach den Worten des Försters dann das Aufräumen. Auch der durch die schwere Rücketechnik in Mitleidenschaft gezogene Weg werde noch einmal abgezogen, damit niemand stürze. Lediglich das Totholz bleibt für Käfer und Insekten im Wald vor Ort.

Jens Tegge (l.) und Dirk Schulz von der Firma Reißhaus aus Klein Brünzow bei Fällarbeiten in einem 125 Jahre alten Bestand in Zempin. Quelle: Cornelia Meerkatz

Zeitgleich zu Zinnowitz wird in der Zempiner Waldstraße ein 125 Jahre alter Bestand gepflegt. „Die Firma Reißhaus aus Klein Brünzow entnimmt neben morschen und kranken auch jene Randbäume, die weit in den öffentlichen Straßenraum ragen. „Diese Bäume stellen eine Gefahr dar, sie müssen weg“, so Günter Thoms. Er verweist darauf, dass in Zempin auch einige richtige dicke Stämme geerntet werden. „Diese Bäume haben ihren Zenit erreicht. Wir fällen sie genau zur richtigen Zeit und können das gewonnene Holz noch gut verwerten.“

Auf den durchforsteten Flächen, da ist sich der Revierförster ganz sicher, wird schon bald die bereits laufende Naturverjüngung – aus den Samen der Bäume sind bereits junge Pflanzen gewachsen – noch stärker Raum greifen und den Wald gesund und kräftig aussehen lassen.

