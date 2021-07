Zinnowitz: Verkäuferin nach Masken-Diskussion beleidigt und bespuckt

Zinnowitz

Eine Diskussion über das Tragen einer Maske gipfelte am Dienstag darin, dass eine Verkäuferin in der Kik-Filiale im Zinnowitzer Möskenweg beleidigt und bespuckt wurde. Wie die betroffene Angestellte berichtet, betrat ein Kunde ohne Maske die Filiale und wurde von ihr auf das Tragen ebendieser aufmerksam gemacht. „Er wurde sofort laut und griff mich persönlich an. Der Mann beleidigte mich als ’fette Sau’“, so die Angestellte.

Eine Maskenbefreiung konnte er nicht vorweisen. „Wir haben ihn des Ladens verwiesen. Eigentlich wollte er nur ein paar kleinere Dinge kaufen.“ Kurz bevor er zur Tür hinaus wollte, drehte er sich nochmal um und spuckte der Filialleiterin ins Gesicht. „Ich fühlte mich erniedrigt, entwürdigt angeekelt“, beschreibt sie die Situation.

Anzeige wegen Beleidigung

Mitarbeiter riefen die Polizei hinzu. Da die Angestellten den Mann relativ gut beschreiben konnten und dieser auch kein Unbekannter bei der Polizei sein soll, wurde er schnell ausfindig gemacht. Es handelt sich um einen 56 Jahre alten Mann von der Insel Usedom. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Beleidigung ohne sexuelle Grundlage auf.

Die Angestellte berichtet, dass es regelmäßig vorkommt, dass Kunden ohne Masken den Laden betreten. In den meisten Fällen hat sich die Sache aber schnell geklärt. „Entweder sie haben es schlichtweg vergessen und setzen dann eine auf oder können eine Maskenbefreiung vorweisen.“

Von Hannes Ewert