Die Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem Ödlandbrand nahe des Campingplatzes ausrücken. Gegen 17.30 Uhr stand eine Fläche im Wald hinter dem Campingplatz in Richtung Trassenheide in Flammen. Die Zinnowitzer Wehr brachte das Feuer zügig unter Kontrolle. Weil die 2000 Liter Wasser an Bord des Tanklöschfahrzeuges aber nicht ausreichten, wurden die Kameraden aus Trassenheide nachgeordert. Ihr Fahrzeug hat 3000 Liter an Bord, so dass genug Löschwasser vorhanden war.

Unterstützung bekamen die Feuerwehrleute von einem Mitarbeiter des Campingplatzes mit dem Radlader. Wegen des fehlenden Niederschlages der vergangenen Wochen ist der Boden derzeit besonders trocken. Deshalb ist die Gefahr einer Ausbreitung des Feuers extrem hoch.

