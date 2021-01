Zinnowitz/Wolgast

„Dieser Frau muss unbedingt geholfen werden. Wir haben eine Möglichkeit gefunden.“ Mit diesen Worten begann am späten Freitagabend gegen 22 Uhr ein emotionales Telefonat eines aufgewühlten Wolgaster Bürgermeisters mit der OZ-Lokalredaktion.

Hintergrund des späten Anrufs von Stefan Weigler ( CDU) war die aktuelle Berichterstattung über die Zinnowitzer Friseurmeisterin Bianca Orpel, die ihre große finanzielle Not durch den zweiten Lockdown und die damit verbundene erneute Schließung ihres Geschäfts geschildert hatte.

Ihre Aussage, dass sie am Montag nicht nur auf die prekäre Lage im Einzelhandel und ihrer Branche aufmerksam machen, sondern das Geschäft trotz Verbotes richtig öffnen wolle, sorgte für die große Aufregung Weiglers. Er hatte den OZ-Beitrag 22 Uhr online gelesen. „Da wusste ich, dass wir was tun müssen“, sagte er. Mit wir meinte er den Wolgaster Ruderverein, zu dessen Vorstand er gehört und der gerade Nutznießer der OZ-Weihnachtsaktion war.

Und genau in dieser OZ-Weihnachtsaktion sieht Stefan Weigler zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden Hartmut Rütz und weiteren Vorstandsmitgliedern die beste Möglichkeit für Hilfe. Denn die Aktion zielt darauf ab, Vereinen oder Einzelpersonen in Not zu helfen, Corona-Helfern zu danken und zugleich die heimische Wirtschaft zu unterstützen. 23 000 Euro waren dank der großzügigen Spenden der OZ-Leser im Rahmen der Aktion zusammengekommen.

Bei Ladenöffnung Bußgeld und Gewerbeentzug möglich

Daher stand der Entschluss schnell fest: „Der Ruderverein wird von dem Spendengeld im Friseurgeschäft von Bianca Orpel Gutscheine kaufen, damit Geld in ihre Kasse kommt. Die Gutscheine werden wir in Zinnowitz als Dankeschön in Corona-Zeiten an Pflegekräfte und an Verkäuferinnen in den Supermärkten des Ortes verschenken“, erläutert Weigler das Vorhaben.

Und er hält Wort: Am Samstagnachmittag ordert er im Namen des Vereins 80 Gutscheine zu je 25 Euro. Das sei auch deshalb gut, weil das Geld der Frau eben nicht geschenkt werde, sondern sie dafür später, wenn es wieder möglich ist, arbeite.

Die Friseurmeisterin Bianca Orpel war zunächst perplex über die Angebot des Rudervereins. „Ich freue mich sehr über die große Unterstützung der Wolgaster.“ Sie hat zudem über ihre Entscheidung nachgedacht, ihren Laden trotz Verbots am Montag zu öffnen, und sagt jetzt: „Ich lasse Montag zu – beteilige mich aber an der Aktion ’Wir machen auf...merksam’.“ Weitere Gutscheine könnten jederzeit geordert werden.

Weigler gibt zu, dass er auch ein Stück weit als Verwaltungschef des Amtes am Peenestrom gesprochen hat, der weiß, was geschieht bei Zuwiderhandlungen gegen die Corona-Verordnung des Landes MV. „Die Frau riskiert nicht nur ein Bußgeld in Höhe von 20 000 Euro oder sogar mehr, sondern sie kann ihre berufliche Existenz für immer verlieren, da das Gewerbeamt die Gewerbeerlaubnis entziehen kann“, sagt er.

Solidarität ist jetzt ganz wichtig

Der Ruderverein Wolgast geht noch einen Schritt weiter: „Es soll kein Geschäft wegen der Corona-Krise dauerhaft schließen müssen. Deshalb appellieren wir an die Menschen in dieser Region: Zeigen Sie am Montag, dass Sie auf die prekäre Lage des Einzelhandels, der Friseure und Kosmetikerinnen aufmerksam geworden sind. Kaufen Sie Gutscheine“, fordert der Vorstand des Rudervereins. Die Inhaber von Bekleidungs- und Schuhläden würden wie die von Geschenkartikeln, Büchern und anderen Gutscheine an der Tür verkaufen oder online Bestellungen annehmen.

„Rufen Sie an, klopfen Sie an der Tür, ordern Sie Gutscheine oder vorrätige Ware. Die Händler werden an die Tür kommen, das ist gestattet. Sie machen auf...merksam und wir nehmen es wahr. So helfen wir uns gegenseitig“, sagt Weigler.

