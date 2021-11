Zinnowitz

Es ist nicht leicht, in diesen Tagen etwas auf die Beine zu stellen: Das spüren die Verantwortlichen des Tennisvereins (TV) Zinnowitz gerade besonders deutlich, da sie am Sonnabend die 1. Usedom Junior Open ausrichten. Ein Jugend-Tennisturnier für 7- bis 15-Jährige, das in verschärften Corona-Zeiten Premiere feiert und von den Zinnowitzern gemeinsam mit den anderen Tennisklubs der Insel – dem TC Ahlbeck, Blau-Weiß Bansin und Karlshagen – aus der Taufe gehoben wird.

Hygiene-Standards aus eigenem Antrieb erhöht

„Wir haben die Hygiene-Maßnahmen selbstverpflichtend noch erhöht, und verlangen von allen Spielern, Betreuern, Eltern oder Kampfrichtern – auch von Geimpften und Genesenen – einen aktuellen negativen Corona-Test“, betont Holger Preusche, der Vorsitzende des TV Zinnowitz.

Natürlich sei das alles ein hoher Aufwand, da man gleichzeitig möglichst viel Sport und Spaß für die Teilnehmer bieten wolle: „Aber es lohnt sich besonders in diesen Tagen. Es darf nicht alles ausfallen, wir müssen gerade den Jugendlichen etwas anbieten“, ist sich der Inhaber eines bekannten Pflegedienstes auf der Insel sicher.

Der 53-Jährige ist vor wenigen Tagen zum neuen Chef des Traditions-Tennisvereins in Zinnowitz gewählt worden – und mit ihm ein neuer Vorstand bestehend aus Dorit Müller (Jugendwartin), Erik Räsch (Sportwart), Jens Diedrich (Finanzen), Udo Spychalla (Schriftführer), Andreas Thiele (Marketing) und Alexander Loew (2. Vorsitzender). Jana Hardt beendete ihre Amtszeit nach zehn erfolgreichen Jahren als Vorsitzende.

Dr. Dorit Müller ist nun Jugendwartin des TV Zinnowitz. Sie war vorher schon für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit im Vorstand zuständig. Quelle: Cornelia Meerkatz

Das neue Führungsgremium sei nun voller Tatendrang, betont Preusche und habe sich eine Menge vorgenommen. Ein Kernpunkt sei, mit attraktiven Veranstaltungen noch mehr nach außen zu dringen – also Events anzubieten, die auch gesellschaftlich ausstrahlen und eine Attraktion für die ganze Insel seien, betont der Tennischef.

Weihnachtssingen auf Tennisanlage

So solle es am Samstag, dem 4. Dezember, erstmalig einen kleinen Weihnachtsmarkt im Freien auf der Zinnowitzer Tennisanlage geben – mit Glühwein, heißem Saft, Weihnachtsleckereien, kleinem Feuer und vor allem mit einem gemeinsamen Weihnachtssingen aller Besucher: „Das kommt in den Fußball-Stadien ja immer besser an, das wollen wir auch mal in kleinerem Rahmen versuchen“, sagt Holger Preusche. Das Angebot richte sich nicht nur an Sportler, sondern an alle Insulaner und Gäste: „Natürlich werden wir auch hier genau die Corona-Vorschriften einhalten, aber draußen geht ja zum Glück einiges leichter“, so der Vorsitzende.

Konzentration auf Usedom Senior Open im Sommer

Ein weiteres Hauptaugenmerk der Arbeit gelte jetzt schon dem großen Zinnowitzer und Karlshagener Tennisturnier, den Usedom Senior Open, die 2022 vom 1. bis 10. Juli mit über 300 Spielern stattfinden sollen. „Auch hier wollen wir alles noch weiter professionalisieren und planen eine offene Veranstaltung, die im ganzen Seebad Zinnowitz wahrgenommen wird“, kündigt der Vorsitzende an: „Wir müssen noch mit allen Verantwortlichen sprechen, aber uns schwebt ein Sommerfest im Kulturhauspark vor, das unter dem Motto Tennis steht und Einheimische wie Urlauber begeistert.“

Der TV Zinnowitz hat derzeit etwa 110 Mitglieder. „Das sollen bald wieder deutlich mehr sein“, hat sich Preusche mit seinen Vorstandskollegen vorgenommen. Dafür werde man weitere attraktive neue sportliche Events konzipieren. „Und wir möchten auch gern noch mehr Unternehmen auf unsere Tennisanlage holen, um ihnen einen schönen Firmentag oder auch originelle Turniere zu bieten“, so der Vereinsvorsitzende.

Quelle: Alexander Loew

Ebenfalls auf der Agenda stehe die Sanierung des Vereinshauses als Zentrum der Tennisanlage an der Waldstraße und mittelfristig der „große Traum“, eine Tennishalle in Zinnowitz zu bauen, um einen ganzjährigen Spielbetrieb noch besser abzusichern und auch noch mehr Tennistouristen in den Ort zu locken. „Wir haben uns eine Menge vorgenommen, aber das macht man als Sportler ja so“, sagt Preusche augenzwinkernd.

Von Alexander Loew