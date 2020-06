Zinnowitz: Wieder freie Fahrt auf sanierter Hauptzufahrt 

Zinnowitz

Mit dem Durchschneiden des blauen Bandes durch Baufirma, Planer, Straßenbauamt und Bürgermeister wurde gestern Vormittag die Hauptzufahrt ins Ostseebad Zinnowitz auch offiziell freigegeben. In zwei Bauabschnitten war gut zweieinhalb Jahre lang der Möskenweg ausgebaut worden. Das Tolle für alle Beteiligten daran: Die Friedländer Baufirma ist vier Wochen vorfristig fertig geworden.

„Angesichts der jetzt in der Saison zunehmenden Urlauberströme ist das eine sehr schöne Botschaft, dass die Straße samt beidseitigem Radweg freigegeben ist“, lobte Peter Usemann, Bürgermeister der Gemeinde Zinnowitz.

Als Gemeinschaftsmaßnahme der Gemeinde, des Zweckverbandes Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom und der Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH wurden während des Baus auch Niederschlags-, Schmutz- und Trinkwasserleitung in diesem Bereich neu gebaut. Dazu haben alle viel Geld in die Hand genommen. Die Gemeinde hat insgesamt 2,85 Millionen Euro investiert, wobei 65 Prozent davon durch das Land MV gefördert wurden. Der Zweckverband investierte in den Möskenweg insgesamt 2,14 Millionen Euro.

Baubeginn war im November 2017

Wie Bürgermeister Peter Usemann erläuterte, sei in zwei Baulosen gearbeitet worden. Zunächst wurde die Straße im Bereich vom Kreisverkehr Neue Strandstraße bis zum Bahnübergang Möskenweg komplett erneuert. Die Länge des Abschnitts betrug 295 Meter. Baubeginn war im November 2017. Im April vergangenen Jahres war der Abschnitt beendet. Im zweiten Baulos, das sich vom Bahnübergang bis zum Knotenpunkt Gnitzer Weg erstreckte, war für die 450 Meter lange Strecke im April 2019 Baubeginn. Jetzt, im Juni 2020, ist alles fertig.

Glück hatten die Bauleute natürlich mit dem Wetter, das bestätigt auch Bauleiter Rainer Schulze. Man habe fast durchgängig arbeiten können, auch deshalb konnte die viel befahrene Straße vorfristig fertiggestellt werden.

Der Wunsch nach Sanierung der Straße existiert in Zinnowitz schon mindestens zehn Jahre. Denn die Beschaffenheit der Hauptzufahrt wurde immer schlechter. Nicht nur Einheimische beklagten die Huckelpiste und die unzähligen Schlaglöcher, auch Urlauber waren zusehends genervt. Um so glücklicher waren die Zinnowitzer Gemeindevertreter und Bürgermeister Usemann, dass es letztlich gelang, auch mit Unterstützung des Straßenbauamtes Neustrelitz, Fördermittel einzuwerben und loszulegen.

Beidseitig Fahrradschutzstreifen

Bevor es 2017 mit dem Straßenbau losgehen konnte, waren umfangreiche vorbereitende Arbeiten durch den Zweckverband erforderlich. Dazu gehörte 2015 die Erstellung des 650 Meter langen Transportkanals. Der Neubau des Möskenweges wurde genutzt, um den gesamten Verkehrsraum in der Straße umzugestalten. Nicht nur, dass eine acht bis elf Meter breite asphaltierte Fahrbahn errichtet wurde.

Beidseits der Straße befinden sich 1,50 Meter breite Gehwege zuzüglich der Sicherheitstrennstreifen. Links und rechts der Fahrbahn befinden sich Fahrradschutzstreifen, so dass auch Pedalritter sicher durch den Ort kommen. Am Aldi- und am KIK-Markt wurden Querungshilfen errichtet. Überall erneuert wurde auch die Straßenbeleuchtung.

Als bedeutsam für die gesamte Entwässerung in Zinnowitz ist daher die Neugestaltung der Niederschlagsentwässerung. Wie Bauamtsleiter Manuel Schneider erklärt, seien zwei Einleitstellen neu gebaut und die Einleitstelle in den Gemeindegraben 43/4 umgestaltet worden. Der Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom hat die Baumaßnahme genutzt zur Umgestaltung der Anlagen im Bereich der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Dazu gehören Transportkanal, Sammelleitungen und der Ersatz einer Trinkwasserleitung. Gebaut wurde in einer Tiefe von 3,5 bis 5,5 Meter.

Kleine Grünanlage am Gnitzer Weg

Die Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH hat die Gasleitung in diesem Bereich erneuert. „Ich freue mich besonders, dass in Höhe Gnitzer Weg eine kleine Grünanlage mit Fußweg entstanden ist“, lobt Gemeindeoberhaupt Usemann. Bänke und Abfallbehälter werden in den nächsten Tagen aufgestellt, die Pflanzung der restlichen Bäume erfolgt im Herbst.

Die Planung und Bauleitung für das Mammutprojekt hatte Jan Schnürle vom Ingenieurbüro für Bautechnik Wolgast GmbH inne. Er verweist nach der offiziellen Übergabe des Möskenweges darauf, dass damit auch eine Entlastung der Alten Strandstraße einhergehe. Sie war während der Bauphase als Einbahnstraße für die Ausfahrt aus dem Ort genutzt worden. „Nun ist sie wieder in beide Richtungen befahrbar“, so Schnürle.

Und noch etwas wollen Schnürle und Bürgermeister Peter Usemann loswerden: Es ist ein Dank an die Anwohner, an alle Zinnowitzer und die Gäste. „Ich hätte nicht gedacht, dass alles so problemlos klappt und die Umleitungen vom ersten Tag an funktionierten. Dafür gebührt allen Anerkennung“, so Usemann.

Von Cornelia Meerkatz