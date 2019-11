Das ist der Grund für die Handystörung in Zinnowitz

Zinnowitz

Wer seit Montag mit seinem Handy in Zinnowitz telefonieren möchte, der hatte oft Probleme. Entweder kam keine Verbindung zustande, das Gespräch brach ab oder war sowieso kein Netz vorhanden. Die OZ befragte den Mobilfunkgesellschaft Vodafone nach den Gründen: „ Vodafone hat aktuell keine ’Netzstörung’ in seinem Mobilfunknetz in Zinnowitz, sondern es werden aktuell von allen Netzbetreibern Modernisierungsarbeiten auf dem Hotel Baltic durchgeführt“, so ein Sprecher des Unternehmens. Konkret wird die komplette Mobilfunkstation auf dem Dach des Hotels erweitert und modernisiert, damit anschließend die mobile Breitbandtechnologie LTE ausgebaut werden kann. Die Bauarbeiten haben am 25. November um 10 Uhr begonnen und werden voraussichtlich am 6. Dezember gegen 17 Uhr abgeschlossen sein. Am Dienstag stand ein Kran vor dem Hotel und brachte die neuen Anlagen in Stellung.

Während der Bauarbeiten muss auch die Vodafone-Mobilfunkstation auf dem Hotel abgeschaltet werden. „Der Mobilfunkverkehr wird in diesem Zeitraum weitgehend über die benachbarte Mobilfunkstation in Zinnowitz-Süd geleitet – allerdings sind vorübergehende Einschränkungen und Netzausfälle bei einzelnen Kunden leider unvermeidlich. „Wir bitten die betroffenen Kunden um Entschuldigung für diese Unannehmlichkeiten“, sagt er.

Nach Angaben des Unternehmens werden mit den aktuellen Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten auf dem Hotelgebäude die Weichen für eine deutliche Verbesserung der Mobilfunkversorgung gestellt. „Die aktuellen Arbeiten sind notwendig, damit zum Beispiel Vodafone im nächsten Schritt zusätzliche LTE-Antennen auf dem Hotelgebäude installieren und Ende März 2020 in Betrieb nehmen kann“, erklärt der Unternehmenssprecher. Von dieser Investitions-Maßnahme profitieren dann die Einwohner von Zinnowitz und ihre Gäste, in dem sie künftig ein schnelleres mobiles Internet und zusätzliche Breitbandkapazitäten vorfinden. LTE ermöglicht Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs. „Dank LTE können die Nutzer dann zum Beispiel HD-Filme blitzschnell downloaden, Musikvideos in Top-Qualität genießen und Live-Übertragungen von großen Kultur- und Sportereignissen auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen.“

Peter Usemann, Bürgermeister der Gemeinde Zinnowitz, freut sich auf der einen Seite über die Erneuerungen, wurde aber auf der anderen Seite von den Umbaumaßnahmen kalt erwischt. „Ich war selbst von dem Totalausfall betroffen und entsprechend sauer. Eigentlich hatte ich eine Reihe von Telefonaten, aber ich kam nicht durch. Am Ende musste ich zu den Leuten persönlich hinfahren, um die Angelegenheit zu klären“, sagt er. Usemann bedauert, dass das Unternehmen in solch einem Fall keine Mitteilungen über den Rundfunk oder die Presse verteilt, dass es zu Einschränkungen kommt.

Von Hannes Ewert