Zinnowitz

Bis vor ein paar Tagen grasten noch zwei Elefanten, Pferde und Kamele auf der Zirkuswiese an der B 111 in Zinnowitz. Geht es nach den Plänen der Investoren Martin Stolz, Chef der gleichnamigen Kaufhauskette von der Insel Fehmarn und Wildlife-Chef Dirk Janisch aus Trassenheide, sollen in ein paar Jahren dort keine Zirkustiere mehr leben, sondern ein touristisches Großprojekt tausende Leute anziehen.

Geplant sind ein Caravan-Stellplatz mit 80 Plätzen, ein Erlebnisbereich mit Manufaktur, Ausstellungsbereich, Gastronomie, ein Handwerkerdorf und dazu ein großer Parkplatz. Ein Abklatsch zu „Karls“-Erlebnisdorf in Koserow – welches sich nur sieben Kilometer entfernt befindet – soll es nach Worten der Investoren nicht sein. Seit vielen Jahren wird in der Gemeinde über das Projekt gestritten und diskutiert – am Mittwochabend wurde das Projekt nochmals im Bauausschuss behandelt.

So könnte der Erlebnis- und Gastronomiebereich einmal aussehen. Unter anderem soll es einen Turm geben, um dann auf das Achterwasser zu schauen. Quelle: Hayung Köhler

Kernthema des Abends war der sogenannte Abwägungsvorschlag. Dieser ist bei großen Bauprojekten besonders wichtig, denn in diesem mehr als 80-seitigen Schriftstück positionieren sich normale Bürger, Ämter, Behörden, Polizei, Feuerwehr und andere Institutionen zu dem Projekt. Die Frage ist, ob sie gegenüber dem Projekt Bedenken haben oder nicht.

Die Ausschussmitglieder verfolgen gespannt den Ausführungen des Stadtplaners Frank Bertold Raith aus Karlsruhe. Quelle: Hannes Ewert

Großer Eingriff in die Natur

In Kurzform könnte man sagen, dass sich vor allem viele Einwohner und Nachbargemeinden sprichwörtlich mit Händen und Füßen gegen das Projekt wehren. Vor zwei Jahren wurde sogar eine Unterschriftenliste gegen das Projekt initiiert – damals beteiligten sich mehr 1500 Personen.

Die Bürger sehen vor allem den großen Eingriff in die Natur, die Versiegelung von Flächen, den Anstieg des Grundwassers und das erhöhte Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße. Durch die Ansiedlung von Gastronomie und Handel könnten Unternehmer aus dem Ortskern das Nachsehen haben.

Da die Wiesen an der Bundesstraße in einer Senke liegen, müsste der Boden bis zu zwei Meter aufgeschüttet werden. Im hinteren Bereich, wo 80 Stellplätze errichtet werden, sind es „nur“ 1,35 Meter, die aufgeschüttet werden müssten. Im Klartext: Hunderte Lastwagen-Ladungen und viel Beton sind nötig, um die moorige Wiese aufzufüllen. Was der Bau auf moorigem Untergrund bedeutet, zeigte eindrucksvoll das Loch auf der Autobahn 20 bei Tribsees.

Bis Ende August war noch der Zirkus „Berolina“ auf der Zirkuswiese. Quelle: Hannes Ewert

Amt schlägt Turbokreisel an der B 111 vor

In dem Abwägungsvorschlag schlägt das Straßenbauamt Neustrelitz vor, einen sogenannten Turbokreisel zwischen dem Möskenweg und der B 111 zu errichten, weil das Verkehrsaufkommen sonst nicht geschafft werden könnte. Gerade an regnerischen Tagen staut sich der Verkehr teilweise über die komplette Insel.

Probleme sieht der Zinnowitzer Bauausschuss in den Linksabbiegern, die aus Richtung Wolgast kommen und in den Ort abbiegen wollen. Andersrum genauso, wenn Autofahrer aus Zempin kommend in Richtung Freizeitpark abbiegen möchten.

Paul Pazdzior ( SPD) fordert im Zuge der Planung die Einbeziehung eines leistungsfähigen großen Kreisverkehres. „Wir schlagen einen Kreisverkehr mit vier Bypässen vor. Mit der direkten Führung des Rechtsabbiegers außerhalb der Kreiselfahrbahn kann die Kapazität eines Kreisverkehrs erhöht werden“, erklärt er. Mit einem normalen Kreisverkehr würde der Rückstau vorprogrammiert sein.

NABU lehnte Freizeitpark vehement ab

Besonders der Landesverband des NABU reißt die Hände hoch und lehnt das Großprojekt ab. „Die Wiesen bieten Lebensraum für Insekten, Vögel, Amphibien und Reptilien. In den Gräben leben Biber und Fischotter. Im westlichen Graben laichen Frösche und Kröten, darunter auch die geschützte Knoblauchkröte. Im Frühjahr steht die Wiese zum Großteil unter Wasser. Dort rasten Gänse, Enten, Möwen und die auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten bedrohten Limikolen, Bruchwasserläufer, Bekassine und Alpenstrandläufer. Ab Mai jagen die Rauch- und Mehlschwalben über die Wiese, um Insekten zu fangen.“ Das Gebiet sei außerdem Einzugsgebiet vom Mäusebussard, dem Turmfalken und Rotmilan. In etwa 1200 Meter Entfernung befindet sich der Horst des Seeadlers.

Probleme gebe es auch mit den jetzigen, veralteten Grabensystemen um das Gelände herum. Eine Forderung ist unter anderem, dass weitere Gräben gezogen werden müssten, um das Abwasser zu steuern. Bauausschussvorsitzende Wolfgang Gehrke machte deutlich, dass die Zinnowitzer Kläranlage bereits jetzt an ihre Belastungsgrenze gekommen ist. Da noch weitere Projekte im Ort geplant sind, zum Beispiel die Sanierung des Steinfurth-Heimes und des Kulturhauses zu Ferien- und Dauerwohnungen, müsste zunächst die Kläranlage erweitert werden.

Feuerwehr könnte im Notfall Großbrand nicht löschen

Auf einen ganz interessanten Fakt machte Feuerwehr-Chef Kai Goyer aufmerksam. In seiner Stellungnahme heißt es, dass die Feuerwehr mit ihren knapp mehr als 30 Kameraden gar nicht in der Lage wären, solch ein Bau im Ernstfall zu löschen. Zudem müsste es große Vorräte an Löschwasser geben, damit schnell gehandelt werden kann. Die Feuerwehr lehnt das Projekt somit auch ab.

Auch die Nachbargemeinden Zempin, Trassenheide und Mölschow sind dagegen. Die Zempiner begründen ihre Antwort damit, dass einige Gewerbegebiete auf der Insel Usedom noch Potenzial für weitere Niederlassungen von Unternehmen haben. Dazu zählen die Stadt Usedom, die Gemeinde Ückeritz und Trassenheide.

„Die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten für gewerbliche Einrichtungen an der B 111 führt nach unserer Auffassung dazu, dass bereits vorhandene Flächen entweder durch ihre unattraktive Lage leer gezogen oder die dort noch freien Flächen gar nicht erst belegt werden. Das würde zu einer Schwächung der wirtschaftlichen Strukturen führen“, so die Zempiner.

Anwohner haben Angst um ihre Grundstücke

Besonders die umliegenden Anwohner haben durch die Versiegelung Angst um ihre Grundstücke und Häuser. Sie befürchten, dass der Grundwasserspiegel steigt und Schaden an ihren Häusern nimmt. Gehrke macht den Investoren deutlich, dass sie die Sorgen und Ängste der Anwohner ernst nehmen sollen.

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und einiger fehlender Punkte in der Abwägungsvorlage wurde das Thema nochmal zurückgestellt. „Zeitnah“ wollen sich die Vertreter wieder mit dem Thema beschäftigen. Wann das sein wird, ist noch nicht bekannt.

Von Hannes Ewert