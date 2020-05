Zinnowitz ebnet Weg für neues Eintracht-Vereinshaus

Zinnowitz

Der SV Eintracht Zinnowitz feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Ein neues Vereinshaus zum Jubiläum, das wäre ein schönes Geschenk, meint Maik Zander, Vorsitzender der Eintracht.

Ganz so schnell dürfte es nicht gehen, aber die Weichen sind gestellt. Die Zinnowitzer Gemeindevertreter haben sich jetzt per Grundsatzbeschluss für den Neubau entschieden und der Entwurfsplanung zugestimmt, wie Bürgermeister Peter Usemann (UWG) informiert. Die Sitzung fand wegen der Corona-Krise im sogenannten Umlaufverfahren statt, bei denen die Gremien-Mitglieder per Post oder Mail ihr Votum abgeben.

Abbruch geplant

Die Gemeinde plant den Abbruch des bestehenden Vereinsgebäudes an der Dr. Wachsmann-Straße einschließlich des Nebengebäudes (Garage) am Dannweg. Am jetzigen Standort soll ein neues Vereinshaus errichtet werden.

Laut Usemann liegt die Kostenschätzung des Planungsbüros Pohl und Partner bei rund 1,3 Millionen Euro. „Wir werden die Kosten optimieren müssen. Alles hängt aber von den Fördermitteln ab, die wir für den Neubau bekommen“, so der Bürgermeister. Bis Ende August muss der Fördermittelantrag gestellt sein.

Der Neubau ist längst überfällig, wie Usemann betont. Das alte Vereinsgebäude verfüge über keine Wärmedämmung und verursache zunehmend Werterhaltungskosten. Das Gebäude ist nicht barrierefrei und die sanitären Anlagen nicht mehr zeitgemäß. Heizung, Elektrik sowie Wasser- und Abwasserleitungen seien veraltet und würden zunehmend Kosten verursachen. In den Außenwänden und Decken befinden sich Risse.

Platzmangel: Nur zwei Umkleidekabinen

„Dazu kommt der Platzmangel. Wir haben nur zwei Umkleidekabinen und keinen Raum für die Schiedsrichter“, sagt Zander, der sich schon mehrere Jahre mit dem Neubau beschäftigt. Statt zwei soll es in dem Neubau dann vier Umkleidekabinen geben. Auch die Schiedsrichter würden ihr eigenes kleines Reich mit Dusche bekommen.

„Vorgesehen ist auch ein Gemeinschaftsraum mit Küche“, sagt Zander. Mit gegenwärtig rund 330 Mitgliedern in sieben Abteilungen dürfte Eintracht zu den größten Vereinen im Ort zählen. Etwa die Hälfte der Eintrachtler sind Kinder und Jugendliche.

Von Henrik Nitzsche