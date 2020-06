Zinnowitz vor 120 Jahren: Ein Hoch auf August Schwabe

Zinnowitz

Im „Wolgaster Anzeiger“ vom 3. Juli 1900, also vor 120 Jahren, wurde von der am 1. Juli 1900 stattgefundenen Feier zur Eröffnung von „ Schwabe’s Hotel“ an der Zinnowitzer Promenade berichtet:

„, Schwabe’s Hotel’ am Strande, dessen Prachtbau an dieser Stelle schon des öfteren erwähnt wurde, ist am Sonntag dem Verkehr übergeben worden. Aus diesem Anlass hatte der Besitzer, Herr August Schwabe, ein Festdinner veranstaltet, an welchem nicht nur zahlreiche Badegäste und Zinnowitzer Einwohner, sondern auch viele Wolgaster teilnahmen.

Anzeige

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Erwartungen „in vollstem Maße erfüllt“

Dass die Qualität der Speisen und Getränke nichts zu wünschen übrig ließ, konnte man bei dem vorzüglichen Renommee des Herr Schwabe als sicher voraussetzen und diese Erwartung hat sich im vollsten Maße erfüllt. In humorvoller Weise toastete ein langjähriger Badegast aus Berlin auf den Erbauer des Hotels und dessen Gattin sowie auf die Architekten und sprach die Hoffnung aus, dass dem Hotel es niemals an der nötigen Unterstützung fehlen möge.

Weitere OZ+ Artikel

„Schwabe's Hotel“ an der Zinnowitzer Promenade auf einer historischen Postkarte. Quelle: Archiv Tom Schröter

In das am Schlusse auf Herrn Schwabe und Frau ausgebrachte Hoch stimmten alle Festteilnehmer in begeisterter Weise ein. Die von der Zinnowitzer Kurkapelle unter Leitung von Johannes Friedemann gelieferte Tafelmusik fand ungeteilten Beifall und trug zur Festesstimmung nicht unwesentlich bei.

Gediegene und vornehme Ausstattung

Macht , Schwabe’s Hotel’ schon von außen einen recht imposanten Eindruck, so wird dieser durch die innere Einrichtung noch um ein bedeutendes erhöht. Das Ganze zeigt eine so gediegene und vornehme Ausstattung, dass es, wie selbst von Sachkennern anerkannt wird, sich getrost mit jedem größeren Hotel einer Großstadt messen kann. Am Nachmittag konzertierte abermals die Kurkapelle und der Besuch war ein ziemlich reger.“

Lesen Sie auch:

Von Tom Schröter