Zinnowitz/Karlshagen

Vorteil Zinnowitz: Mit dem Rückenwind, ab Freitag eines der bedeutendsten Tennisturniere von ganz Deutschland auszurichten, plant der Seebad-Klub Großes. „Wir haben im Vorstand spannende neue Ziele definiert. Und es passt natürlich, dass durch den Start der 15. Usedom Tennis Open hier nun große Aufmerksamkeit für den Sport da ist“, sagt Präsidentin Jana Hardt.

„Eine Tennishalle ist der Schlüssel“

Der TV Zinnowitz – vom 2. bis 11. Juli mit dem TV Karlshagen Gastgeber für den Wettbewerb mit 330 nationalen und internationalen Teilnehmern – will den Tennis-Tourismus auf der Insel kräftig ankurbeln. Geplantes Hauptprojekt dafür: der Bau einer neuen Tennishalle in Zinnowitz. Dafür gab es in den vergangenen Wochen bereits Gespräche mit Gemeinde, Amt und dem Schweriner Wirtschaftsministerium.

Unternehmer Holger Preusche, der sich in Zinnowitz stark fürs Tennis engagiert, sagt: „Eine Tennishalle ist der Schlüssel, um den Sport voranzubringen. Denn nur sie garantiert, dass ganzjährig Wettkämpfe und Training möglich sind.“ Das sei sowohl für die eigene Vereinsarbeit wichtig als auch dafür, Angebote zu entwerfen, die Tennis- und Sporttouristen für den Insel-Norden begeistern.“

Die Tennishallen, die es Anfang der 2000er Jahre – privat betrieben – im Barge-Sportpark Zinnowitz (hier öffnet bald ein Kinder-Spieleland) und in der heutigen Schmetterlingsfarm Trassenheide gab, werden inzwischen anders genutzt. Sie waren damals für die Investoren letztlich nicht wirtschaftlich, auch weil hohe Kredite und Personalkosten zu bezahlen waren.

Kurdirektor findet die Pläne spannend

Die Tennisspieler wollen nun eine Halle mit zwei Spielfeldern schaffen, die von der Gemeinde oder dem Verein betrieben wird – und gezielt auf die Bedürfnisse von Tennistourismus, Turnieren und Nachwuchsarbeit ausgerichtet ist. Kurdirektor Carsten Nichelmann kennt die Pläne und findet sie spannend. Als Chef der Zinnowitzer Sportschule prüft er bereits, ob die Tennishalle auf dem dortigen Gelände mit dem Bau einer von der Gemeinde geplanten neuen Turn- und Trainingshalle verbunden werden kann.

15. Usedom Open mit Weltmeistern 330 Spieler starten bei den 15. Usedom Senior Open, die am Freitag (2. Juli) beginnen und bis Sonntag (11. Juli) andauern. Gespielt wird täglich ab 9 Uhr bis zum späten Abend auf den Tennisanlagen in Zinnowitz und Karlshagen. Eintritt ist frei, zuschauen unter Abstands- und Hygieneregeln möglich. Antreten werden die national und teilweise auch international besten Spieler der Tennis-Altersklassen Ü 40 bis Ü 80. Am Start sind zum Beispiel die Altersklassen-Weltmeister Marc Leimbach (Kassel) und Christian Schäffkes (Essen), die im Feld der Herren 40 ins Rennen gehen. Die Usedom Senior Open gehören zu den zehn größten Tennisturnieren in Deutschland. Sie sind zudem eine der ersten Großveranstaltungen landesweit, die nach Corona wieder über die Bühne gehen können. Das Event hat große Bedeutung für den Tourismus im Insel-Norden. Da die Teilnehmer, die aus ganz Deutschland, aber auch aus Schweden, Österreich oder der Schweiz kommen, ihre Teilnahme meist mit einem Urlaub verbinden und oft die Familie mitbringen, liegt die Wertschöpfung der Open bei gut einer Million Euro. Das hat die Kurverwaltung Zinnowitz vor fünf Jahren errechnet.

Ein solches gemeinsames Projekt würde vermutlich eine Investition von mindestens fünf Millionen Euro bedeuten. Fördermittel vom Land wären dafür möglich, hat Carsten Nichelmann in ersten Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium erfahren, an dem auch Zinnowitz’ Bürgermeister Peter Usemann, die Verwaltungschefin des Usedomer Nordamtes, Kerstin Teske, und Vertreter des TV Zinnowitz teilnahmen. Nun gehe es darum, erste Vorplanungen einzuleiten.

Ideen für weitere Tennis-Großveranstaltung

Peter Schmidt, Erfinder und Veranstalter der Usedom Senior Open, findet die Bestrebungen einfach klasse: „Eine Halle würde als Spielort bei schlechtem Wetter auch die Qualität unseres Turniers erhöhen“, betont er. Und der umtriebige Event-Erfinder kann sich mit dieser Infrastruktur auch vorstellen, eine weitere große Tennis-Veranstaltung im Insel-Norden zu etablieren: „Ich habe da schon interessante Ideen, gerade für die Vor- und Nachsaison“, betont der Bielefelder.

Viele Spieler verbinden Tennis mit Urlaub

Von den vielen Spielern der Usedom Open, die ihre Teilnahme meist mit einem längeren Urlaub hier verbinden, wisse er, wie beliebt die Insel bei Sportlern sei: „Ich denke, mit einer Tennishalle wäre hier eine Menge zu entwickeln. Man könnte national und international Vereine für Tennisfahrten nach Usedom begeistern. Weitere hochwertige Events sind möglich und langfristig vielleicht sogar die Eröffnung einer Tennisakademie“, sagt der Marketing-Experte.

Der Sporttourismus-Standort Zinnowitz werde von außen noch attraktiver wahrgenommen als manch Einheimischer vielleicht glaube, meint Andreas Thiele, Architekt aus Berlin, der im Jugendalter als hoffnungsvoller Leipziger Tennisspieler hier im Trainingslager war und damals schon sehnsuchtsvoll das Zinnowitzer Turniertreiben betrachtete.

Inzwischen ist er regelmäßig hier und ein Motor bei den Bestrebungen des Vereins, noch mehr zu bewegen. Mit Peter Schmidt hat er für den Donnerstag während der Usedom Open (8. Juli) um 19 Uhr zu einem Tennis-Fördererabend ins Pier 14 Zinnowitz geladen. Kommen werden Unternehmer und Macher aus der Region, die die Tennisspieler bei Projekten gern dabei hätten.

Große Tradition als Tennis-Seebad

Der Präsident des benachbarten Tennisvereins Karlshagen, Klaus Lange, ist begeistert von den Zinnowitzer Plänen und kündigt Unterstützung an. Auch Landes-Sportministerin Stefanie Drese (SPD) will sich am nächsten Freitag bei einem Besuch der Usedom Open einen Eindruck von den Bedingungen vor Ort verschaffen.

Es bewegt sich offenbar wieder eine Menge rund ums Thema Tennis in Zinnowitz, das ja schon zu DDR-Zeiten einen hervorragenden Ruf im Weißen Sport hatte. Von 1945 bis 1990 fand hier mit dem Internationalen Zinnowitzer Tennisturnier eine der wichtigsten Tennis-Veranstaltungen ganz Osteuropas statt. Gute Voraussetzungen also für großes Tennis.

Von Alexander Loew