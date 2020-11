Zinnowitz

Vor zehn Jahren ist David Grabosch aus Anklam nach Usedom gezogen. Seitdem lebt der gelernte Kellner in Zinnowitz. Seit drei Jahren verkauft er in der Neuen Strandstraße, wenige Meter von der Ostsee entfernt, frischen Fisch und Imbissgerichte in der „ Fischkiste“. Gut gelaunt bedient er seine Kunden. „Mir gefällt, dass ich hier neben dem Verkauf auch Essen zubereiten kann“, sagt der 38-Jährige. Er freut sich, dass er arbeiten kann, obwohl gerade viele Geschäfte geschlossen sind.

Und nach Feierabend? „Ich backe und koche auch zu Hause gern“. Frau und Kind genießen es. „Dazu Haushalt, Hausaufgabenkontrolle – wir mögen unser Familienleben.“ Ob er trotz der Arbeit noch Fisch sehen kann? „Na klar, ich liebe Fisch“, sagt Grabosch. „Den könnte ich jeden Tag essen.“ Nur Hering würde er nicht zu Hause braten. Auch er kennt keinen Trick, wie man ihn geruchlos zubereitet.

Von Juliane Schultz