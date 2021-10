Zinnowitz

Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen – goldener Herbst also, so präsentierte sich das Wetter am 6. Oktober vor 60 Jahren. Annemarie Haerter, heute 83, erinnert sich noch ganz genau daran, denn an diesem Tag gab sie ihrem Johannes, heute 90, das Ja-Wort. Am Mittwoch feiern beide das Fest der diamantenen Hochzeit und sind noch immer so glücklich miteinander wie am ersten Tag.

Die Eheleute trafen sich auf einer Rügenfahrt der evangelischen Studentengemeinde, die Johannes Haerter begleitete und eine Andacht hielt. Annemarie studierte damals noch Theologie in Greifswald, während er bereits das Studium erfolgreich abgeschlossen hatte. „Auf der Rücktour saßen wir auf dem Kutter, der uns samt den Fahrrädern wieder an Land brachte, nebeneinander. Zuvor hatten wir auf Rügen schon einen Spaziergang unternommen. Sie gefiel mir schon sehr und klug war sie auch“, erinnert sich der Diamant-Bräutigam. Ihr muss es ähnlich ergangen sein, denn man verabredete sich für weitere Spaziergänge.

Noch rechtzeitig Stoff fürs Brautkleid ergattert

Da hatte es zwischen Johannes und Annemarie schon längst gefunkt. Wann immer er es einrichten konnte, traf sich das Paar bei Annemaries Eltern in Anklam. Und während die junge Frau weiter studierte, absolvierte Johannes Haerter sein Vikariat in Ueckermünde, war dann Hilfsprediger in Ferdinandshof und trat dann seine erste Pfarrstelle in Spantekow an, die er 16 Jahre inne hatte, ehe er als Pfarrer nach Strasburg wechselte, wo er 20 Jahre blieb.

Derweil wuchs die Liebe zwischen beiden, so dass die Verlobung 1959 nur folgerichtig war. 1961 wurde dann geheiratet. „Der Studentenpfarrer in Greifswald hat uns getraut, gefeiert haben wir zu Hause bei uns in Anklam“, weiß Annemarie Haerter noch ganz genau. Kurz vor der Hochzeit hatte sie noch großes Glück und ergatterte Stoff fürs Brautkleid. Das hat dann eine bekannte Schneiderin in Greifswald angefertigt. „Sie sah wunderschön aus“, schwärmt ihr Mann noch heute.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

16 Enkel gehören zur Familie

Nach dem Studium arbeitete Annemarie Haerter mit Kindern, war für die Christenlehre zuständig. Und sie hatte eine wachsende Familie zu versorgen – vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter – wurden geboren. „Da blieb nicht mehr viel Zeit für andere Vergnügungen, da wollte alles straff organisiert sein“, sagt die Jubilarin.

Heute gehören neben den vier Kindern samt Partnern auch 16 Enkelkinder und ein Urenkel zur Familie. Das zweite Urenkelchen hat sich bereits angekündigt. „Wir freuen uns sehr, dass es allen gut geht und wir eine große Familie mit starkem Rückhalt sind“, so Johannes Haerter, der auch auf eine über 70-jährige Zeit als Mitglied im Posaunenchor zurückblicken kann und noch immer aktiv in der Wolgaster Kantorei mitsingt.

Gegenseitige Achtung ganz wichtig

Ein Geheimnis für ihre seit sechs Jahrzehnten andauernde Ehe haben die beiden nicht. „Man muss sich gegenseitig achten und respektieren und auch mal ein- bzw. zurückstecken können, sonst wird das nichts. In der Ehe brauchen die Partner Bereiche, für die sie zuständig sind. Darauf muss sich der andere verlassen können“, meint Annemarie Haerter und strahlt ihren Mann an.

Der erwidert das Lächeln und streichelt ihre Hand: „Wir haben uns nie bevormundet, sondern immer zugehört. Dennoch gab es auch bei uns gute und weniger gute Zeiten. Wir haben das zusammen ausgehalten, denn seit unserem Kennenlernen wissen wir ja, egal ob Wellenberg oder Wellental – eine Seefahrt, die ist lustig.“ Und deshalb haben die beiden allen Grund, am Sonnabend mit der Familie zünftig zu feiern und auf sechs Jahrzehnte Ehe anzustoßen.

Von Cornelia Meerkatz