Zinnowitz

„Was ist ein „Wuzicliin“? Ein Kuscheltier, ein kleines grünes Männchen? Was Kleines (ein Wuzi), was sauber macht – ein Saugroboter vielleicht? Die Vorstellungen der Befragten zu diesem Begriff gehen auseinander. Aber wer glaubt, dass es wegen des „Cliin“ im Namen was mit Sauberkeit zu tun hat, ist auf der richtigen Spur.

Ein „Wuzicliin“ ist ein UV-Sterilisator für Einkaufskörbe. Und wer hat’s erfunden? Nein, nicht die Schweizer, sondern ein genialer Kopf von der Insel Usedom: Andreas Wulff. Der Mann ist bekannt als Erfinder der Tauchgondel, die mittlerweile an vielen Seebrücken Europas zu finden ist – so auch in Zinnowitz, Sellin oder Zingst.

Wuzicliin steht für „ Wulff Zinnowitz Clean“. Das „ea“ hat er durch ein Doppel-i ersetzt, weil dieses die beiden Schienen symbolisieren soll, auf denen die Einkaufswagen durch den UV-Sterilisator rollen. „Das Gerät macht Einkaufskörbe keimfrei. In der Corona-Pandemie und angesichts steigender Infektionszahlen halte ich es für dringend erforderlich, dass gerade die großen Supermärkte selbstständig dafür sorgen, dass ihre Einkaufskörbe den Kunden sauber und keimfrei übergeben werden“, erläutert Erfinder Wulff.

Einkaufskörbe nur anfangs desinfiziert

Der Zinnowitzer hat beobachtet, dass zu Beginn der Pandemie Mitarbeiter vor den Supermärkten die Körbe einsprühten, zumindest die Griffe. Inzwischen seien die Mitarbeiter längst abgezogen worden und die Kunden benutzen die Körbe in den meisten Fällen wieder ohne Desinfektion. „Manchmal wird noch ein Tuch angeboten, das der Kunde sich selbst nehmen kann, um den Griff abzuwischen, aber optimal ist das nicht“, sagt Wulff.

Der „WUZIcliin UV-Sterilisator“ bei der Arbeit Quelle: Tilo Wallrodt

Vor einigen Monaten sah er im Fernsehen einen Beitrag über die Desinfektion der Einkaufswagen. Dabei werden die Wagen komplett mit Desinfektionsmittel eingesprüht. „Ich dachte nur: Hilfe! Da werden Zehntausende Liter Ethanol verwendet und über diese Körbe gekippt. Die sind danach erst einmal ziemlich feucht und müssen abtrocknen. Dann fließt das Desinfektionsmittel einfach so mit ins Grundwasser, das kann auch nicht gut sein. Insgesamt machte das alles auf mich einen unfertigen und unprofessionellen Eindruck, auch wenn diese Form der Desinfektion der Körbe immer noch besser ist als keine“, sagt Wulff.

UV-Lampen töten Coronaviren ab

Aber das Thema ließ ihn nicht mehr los: Es musste noch etwas anderes geben, womit sich die Einkaufswagen effizient sterilisieren lassen. Er grübelte und probierte, bis er den Mitarbeitern in seiner Erfindermanufaktur nahe der Zinnowitzer Seebrücke seine erste Vorstellung des Wuzicliin präsentierte. Diplomingenieur Jörg Riesebeck, der im Wulff’schen Ingenieurbüro arbeitet, begann sofort mit der praktischen Umsetzung und detailgetreuen Konstruktion der Idee. Schon bald war der Prototyp des UV-Sterilisators für Einkaufskörbe fertig.

Die UV-Einwirkung zerstört die RNA der Coronaviren und macht diese unschädlich. Quelle: Tilo Wallrodt

Der UV-Sterilisator besteht aus einem Gehäuse aus Edelstahl und Plexiglas. Die benutzten Einkaufswagen werden automatisch über zwei Führungsschienen in das Edelstahlgehäuse gezogen. Im Inneren befinden sich an den Seitenwänden und oben Sensoren mit Ultraschall-Messfühlern. So wird sichergestellt, dass der Wagen problemlos durch die Desinfektionsschleuse rollt und nirgends anstößt. Das Keimfreimachen der Einkaufswagen selbst erfolgt über hocheffiziente UV-Lampen, wie sie auch in Operationssälen verwendet werden. Denn die UV-Einwirkung zerstört die RNA der Coronaviren und macht diese unschädlich. Unbehandelt können sich Coronaviren bis zu drei Stunden in den Aerosolen der Raumluft und auf Oberflächen halten.

Bedacht werden musste bei der Konstruktion noch, dass die Einkaufskörbe eines Supermarktes permanent wechseln – welche werden entnommen und andere nach dem Einkauf zurückgebracht. Der Wuzzicliin muss also erkennen, dass er Kunden, die vor das Gerät ohne Korb treten, einen Einkaufswagen herausschieben muss und bei Kunden, die Wagen zurückbringen, diesen soweit einziehen muss, dass er bis unter die UV-Strahlung reicht, um sterilisiert zu werden.

Firmen aus Rostock und Greifswald mit im Boot

Mit Hilfe moderner Technik haben die Zinnowitzer Erfinder um Andreas Wulff eine perfekt abgestimmte UV-Sterilisation ohne großen Personalaufwand entwickelt, die vollautomatisch funktioniert. Dabei setzen sie bei der Umsetzung ihrer Entwicklungen auf einheimische Unternehmen. „Ich möchte so viel wie möglich Firmen aus der Region, also aus MV involvieren. Das war schon immer unser Credo“, betont Wulff. Im Falle des Wuzicliin sind das für die Grundkonstruktion die Cziotec Industrie-, Umform-und Werkzeugbautechnik GmbH Greifswald, für die Software und elektronische Ausrüstung das Ingenieurbüro für Elektronikentwicklung Maik Freitag Rostock und für die Antriebstechnik die Firma Alphabelt von Dirk Hammer aus Sumte (Amt Neuhaus in Niedersachsen).

„ Einkaufswagen sind heutzutage in jeden Supermarkt, Discounter und im Einzelhandel zu finden. Unsere Erfindung ist für alle gängigen Einkaufskorbsysteme geeignet. Der Betrieb des Wuzicliin ist mit minimalem Energieverbrauch verbunden und kommt komplett ohne Verwendung haut- oder umweltschädlicher Chemikalien aus. Außerdem können so auch Einweghandschuhe in Größenordnungen eingespart werden“, wirbt Andreas Wulff für sein Produkt, das bereits patentiert ist.

Edeka testet den UV-Sterilisator

Auch den Namen Wuzicliin hat er schützen lassen. Derzeit sucht er nach einer Firma in Deutschland, die das High-Tech-Hygienegerät in Serie produziert und vertreibt – gerne auch auf dem internationalen Markt. Nach Wulffs Aussage gibt es nirgendwo auf der Welt etwas Vergleichbares. „Die bisherigen Entwicklungskosten betragen 45 000 Euro. Das Geld würde ich gern wieder einnehmen, um damit weitere Erfindungen zu ermöglichen“, so der Chef der Erfindermanufaktur.

In Kürze wird der erste Wuzicliin auch offiziell in einem Supermarkt getestet: Der Zinnowitzer Edeka-Markt Schmidt wird den UV-Sterilisator für seine Einkaufskörbe zum Einsatz bringen. „Mit den dann gesammelten Erfahrungen wollen wir das Gerät noch vervollkommnen und die Serienreife erzielen“, sagt Wulff und blickt auf den vor meterhohen Aktenregalen stehenden Wuzicliin, an dem in den vergangenen Wochen immer wieder getüftelt wurde.

Erfinder tüftelt schon an neuem Projekt

Der Zinnowitzer und seine Ingenieure sind überzeugt, dass ihre Erfindung einen Siegeszug antreten wird und schnell Interessenten und Abnehmer findet. „Auch die Supermärkte müssen sich angesichts wieder rasant steigender Infektionszahlen was einfallen lassen.“

Der Erfinder will sich dann neuen zukunftsfähigen Projekten widmen – Ideen gibt es genug. Ein Hausboot beispielsweise, das sich komplett autark versorgt, seine eigene Energie erzeugt, sein Abwasser reinigt, sein Trinkwasser regenerativ erzeugt, also völlig ohne Energie von außen klarkommt und alles recyceln kann.

Von Cornelia Meerkatz