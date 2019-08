Am Mittwoch rückten gegen Mittag der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr in Zinnowitz aus, weil ein Baby in einem Auto eingeschlossen war. Die Mutter wollte bei laufenden Motor etwas auf dem Kofferraum holen. In der Zwischenzeit verriegelte sich das Auto von alleine. Eine Scheibe musste eingeschlagen werden.