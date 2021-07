Zinnowitz

Diese Ausstellung ist in doppelter Hinsicht außergewöhnlich: Denn es stellt nicht nur ein weltberühmter Fotograf dort aus, sondern es sind atemberaubende Fotos, die den Betrachter nicht mehr loslassen. In der Galerie Usedomfotos von Dr. Matthias Gründling in Zinnowitz stellt seit Sonnabend Günter Knop Aktfotografien aus. Zu sehen sind zehn großformatige und 28 kleinere Fotos als Hommage an die natürliche Schönheit der Frauen aller Kontinente.

Der gebürtige Bremer lebte und arbeitete viele Jahre in New York. Er war erster Assistent bei Henry Wolf, bevor er sein eigenes Studio in Manhattan eröffnete. 2018 kehrte er den USA den Rücken und ging zurück nach Deutschland. Knop hatte in New York einen Fotografen aus Neubrandenburg getroffen und wohnt seither im Mecklenburgischen. Dort hat Matthias Gründling mit ihm aus tausenden Fotografien die Bilder für die Ausstellung ausgewählt.

Knop fotografiert nicht mit Profis

Die in Zinnowitz präsentierten Bilder der Ausstellung „The New Yorker“ sind im Zeitraum zwischen 1984 und 2018 in New York entstanden. Sämtliche fotografierten Frauen sind keine Profis, sondern Günter Knop hat sie auf der Straße angesprochen. „Leute, die makellos erscheinen wollen, sind langweilig. Ich habe die Frauen angesprochen in der U-Bahn, auf dem Weg zum Supermarkt, auf Partys oder beim Spaziergang im Central Park“, berichtet er.

Zur Galerie Der „Meister des Lichts“, Günter Knop, stellt in der Zinnowitzer Galerie Usedomfotos Aktfotografien aus der Zeit von 1984 bis 2018 aus. Die Fotos – alle entstanden in New York – bestechen durch dramatische Lichtsetzung und außergewöhnliche Setkompositionen.

Für die Fotos hat er die Frauen perfekt inszeniert „mit dramatischer Lichtsetzung und Materialien, die ich in den Straßen von New York, oftmals auf dem Sperrmüll, gefunden habe“, erzählt er und verweist auf Lampenschirme, Drahtgestelle, Seile ... Völlig zu Recht wird Günter Knop als „Meister des Lichts“ bezeichnet, denn seine Bilder – alle ausschließlich in schwarz-weiß – leben von überraschenden Kompositionen. Die Faszination liegt daher immer im Gesamtkunstwerk. „Günter Knop kontrolliert mit seinen Bildern Licht, Linien und Formen“, schwärmt Galerist Gründling.

Natürlichkeit im Mittelpunkt

Seine Bilder zeigen auf abstrakte und lyrische Weise zugleich eine tiefe Liebe zu den Frauen und wirken niemals, auch nicht ansatzweise, sexistisch. „So etwas ist mir nie in den Sinn gekommen. Ich liebe den Bauhaus-Stil. Das ist Geradlinigkeit und Natürlichkeit“, sagt Knop und blickt in Richtung seiner neuesten Muse. Celine, eine 24-jährige Bankkauffrau aus Neubrandenburg, hat ihn zur Vernissage nach Zinnowitz begleitet und nickt zustimmend. „Die Fotosessions sind anstrengend, machen aber zugleich Spaß, weil man trotz genauester Instruktionen das Endergebnis nicht kennt. Ich bin jedes Mal von Günter Knops Fotos aufs Neue überrascht und total begeistert“, so die junge Frau.

Die jetzigen Fotos, die in der Galerie Usedomfotos zu sehen sind, stammen zum großen Teil aus seinem 2005 erschienenen Bildband „On Women“. „Mein Buch ist über und für Frauen und zeigt ihre Schönheit und ihre Stärke“, sagt der 67-Jährige. Er freut sich, dass die Gäste der Ausstellungseröffnung, darunter Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken und der Zinnowitzer Gemeindepädagoge Cord Bollenbach mit seiner Frau, Pastorin Christa Heinke, ausgiebig Gebrauch machen, um darin zu blättern.

Rund 50 Gäste waren zur Eröffnung der außergewöhnlichen Ausstellung von Günter Knop nach Zinnowitz gekommen. Quelle: Matthias Gründling

Präsentation der Fotos in der Zinnowitzer Kirche

Und weil die Fotos so einzigartig sind, zeigt sich die Zinnowitzer Kirchengemeinde ganz mutig: Im Rahmen ihres Kultursommers wird es am 3. August um 20 Uhr eine Präsentation der Fotos in der Kirche von Zinnowitz geben. Günter Knop und Matthias Gründling werden anwesend sein und auch die Gäste dürfen ihre Meinung einbringen. „Wir haben überlegt, ob wir uns das trauen sollen – aber der Ansatz des Fotografen für seine tollen Fotos passt wunderbar mit den Aspekten der Schöpfungsgeschichte zusammen“, sagt Bollenbach.

Ausstellungsbesichtigung: Die „galerie usedomfotos“ ist mittwochs bis sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Fotos gibt es auch limitierte Drucke, die von Günter Knop handsigniert wurden, zu kaufen.

Von Cornelia Meerkatz