Als erster Usedomer Beherbergungsbetrieb hat das Zinnowitzer Familienhotel Casa Familia zum Schutz von Gästen und Mitarbeitern sieben Luftreinigungsgeräte angeschafft. Zusätzlich zu den hohen Hygienestandards sorgen diese modernen Geräte dafür, den Infektionsschutz in den Speiseräumen noch weiter zu verbessern.

Diese hochmodernen Luftreinigungsgeräte des Herstellers Trotec sind in der Lage, selbst kleinste Partikel, also auch Viren und Aerosole, aus der Luft heraus zu filtern. Mehrmals täglich werden die Luftfilter auf über 100 Grad Celsius erhitzt, wobei alle Viren abgetötet werden. „Die gefilterte Luft entspricht dann einem Standard, wie er auch in Kliniken eingesetzt wird“, betont der stellvertretende Geschäftsführer Roland Treutlein.

Gäste sollen unbeschwerten Urlaub verleben

„Es ist uns ein großes Bedürfnis, den Schutz unserer Gäste bestmöglich sicherzustellen“, so Geschäftsführer Andreas Queisner. „Wir haben diese nicht unerhebliche Investition trotz angespannter Wirtschaftslage getätigt, weil wir unseren Gästen einen unbeschwerten Urlaub ermöglichen wollen.“

Um die Wirksamkeit der neuen Geräte sicherzustellen, überprüft ein eigens dafür angeschafftes Messgerät regelmäßig die Sättigung der Luft mit Schwebteilchen und Aerosolen. Erste Ergebnisse deuten nach Aussage des Geschäftsführers darauf hin, dass die Qualität der Luft in den Restaurants während des Betriebs der Reinigungsgeräte so gut ist, dass sie der Ostseeluft im Freien entspricht.

Sollten sich die guten Erfahrungen mit den Luftreinigungsgeräten bestätigen, hofft Andreas Queisner als Vorreiter in seiner Region zu dienen, der dazu beiträgt, auch andere Gastronomen für innovative Hygienevorkehrungen zu begeistern.

Von Cornelia Meerkatz