Zinnowitz

Die Polizei auf der Insel Usedom ist bei den Ermittlungen in Bezug auf die abendlichen Randale in Zinnowitz einen großen Schritt weitergekommen. Am vergangenen Mittwoch meldete ein Zeuge, dass mehrere junge Leute an der Konzertmuschel in Zinnowitz randalieren. Kaputte Regenfallrohre, zerschlagene Flaschen und jede Menge Müll waren das Resultat. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Als die Polizei vor Ort eintraf, war zwar niemand mehr da, aber am Bahnhof wurde eine Gruppe Jugendlicher festgestellt.

Den entscheidenden Hinweis für die Identitätsfeststellung der Jugendlichen auf dem Dach der Kurmuschel lieferten sie wohl selbst. Einer der jungen Leute, er nennt sich „denny“ im Instant-Messaging-Dienst „Snapchat“, lud das illustre Treiben per Video ins Internet hoch. „Das Video befindet sich jetzt bei der Kriminalpolizei“, sagt Carsten Nichelmann, Leiter des Eigenbetriebes Kurverwaltung. Es handelt sich dabei um stadtbekannte Jugendliche. Alle Namen der Jugendlichen liegen nun der Polizei vor. Auch Bürgermeister Peter Usemann (UWG) erhielt über verschiedene Wege die Namen der Jugendlichen. „Sie kommen teilweise aus dem Ort, aber manchmal auch nicht“, sagt er auf Nachfrage.

Ihn ärgern solche Aktionen. Die Aktion im Dezember mit dem Ausknipsen der Weihnachtsbaumbeleuchtung verbuchte er noch als dummen Jungenstreich, aber für diese Randale hat er kein Verständnis mehr. „Darum kümmert sich nun die Polizei.“

Auf dem Dach der Konzertmuschel montierten die jungen Männer unter anderem eine Satellitenschüssel ab und rissen Kabel einer neuen Richtfunkstrecke aus der Verankerung. „Diese neue Richtfunkstrecke wurde gerade erst neu installiert“, so Eigenbetriebsleiter Nichelmann. Diese soll den Gästen des Ortes den Zugang ins Internet leichter ermöglichen. „Damit schaffen wir im öffentlichen Raum mehr WLAN“, sagt er. Diese Maßnahme wurde sogar von der EU gefördert.

Von Hannes Ewert