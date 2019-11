Zinnowitzer Müllsammler finden altes Gebiss im Wald

Zinnowitz

Trotz Schmuddelwetter und Regen versammelten sich am Samstagmorgen mehr als ein Dutzend Freiwillige aus dem Ostseebad, um im Wald nach Trassenheide nach Müll zu sammeln. Und die Helfer wurden schnell fündig. Ob alte Decken, Bauschutt, Lautsprecher, Unterwäsche, Eimer, Glasflaschen, Bierdosen, Stuhlpolster, Betonreste, Kronkorken, Aluminiumpapier oder alte Regenrohre –alles wurde eingesammelt und wird nun vom hiesigen Bauhof am Montag abgeholt. Das „Highlight“ war ein altes Gebissteil, welches am Wegesrand kurz vor Trassenheide im Waldboden von einer jungen Frau gefunden wurde.

Zur Galerie Mehr als ein Dutzend Freiwillige trafen sich am Samstagmorgen, um den Wald vom Müll zu befreien.

Es war bereits das zweite Mal in kürzester Zeit, dass sich eine privat organisierte Gruppe auf den Weg machte, um den Wald rund um das Ostseebad vom Müll zu befreien. Vor zwei Wochen sammelten ebenfalls ein Dutzend Freiwillige am Ortsausgang in der Wachsmann-Straße nach Müll. Auch dort kamen mehrere volle Säcke zusammen.

Von Hannes Ewert