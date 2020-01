Rund ein Dutzend Säcke Müll sammelten am Sonnabend die Männer und Frauen aus Zinnowitz und Umgebung, die Vormittags freiwillig die Dünen vom Dreck befreiten. Es war bereits die dritte Aktion, die von Robert Meyer aus dem Ort initiiert wurde. Weitere Aufräumaktionen im öffentlichen Raum sollen in Zukunft folgen.

Dünensäuberung - Erstaunlich, was diese Müllsammler in Zinnowitz alles fanden

