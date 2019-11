Zinnowitzer Oberarzt am Mittwoch bei „Stern TV“ zu Gast

Köln/Zinnowitz

Oberarzt Dr. Matthias Gründling aus Zinnowitz, der an der Universitätsmedizin in Greifswald arbeitet, ist am Mittwochabend bei „Stern TV“ ( RTL) ab 22.15 Uhr zu sehen. Wie Gründling berichtet, wurde er als Studiogast eingeladen, um über das Thema Sepsis zu sprechen. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema und forscht an diesem.

Der von ihm aus der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin geleitete Sepsisdialog an der Universitätsmedizin Greifswald kann auf große Erfolge zurückblicken. Greifswalder Wissenschaftlern des Sepsisdialoges, eines Qualitätsprojektes zu Verbesserung der Vorbeugung, Diagnostik und Behandlung der Sepsis an der Universitätsmedizin Greifswald, ist es gelungen, die 90-Tage-Sterblichkeit von schweren Verlaufsformen (schwere Sepsis, septischer Schock) in den vergangenen Jahren von 64,2 Prozent auf 45 Prozent zu reduzieren und somit mehreren hundert Patienten das Leben zu retten.

Eine Sepsis wird meist von Bakterien, aber auch von Pilzen ver­ursacht. Sie stellt eine lebensbedrohliche, außer Kontrolle geratene Reaktion des Organismus auf eine Infektion dar und kann zu Schock, multiplem Organversagen und zum Tod führen. Eine Sepsis kann als Komplikation jeder Infektion, zum Beispiel Lungen-, Mandel- oder Bauchfellentzündung und Harnwegsinfektionen sowie nach Verletzungen und chirurgischen Eingriffen auftreten.

Von Hannes Ewert