Zinnowitz

Am 15. Oktober gibt es im Hause Wiese Grund zum Anstoßen: Auf den Tag genau sind Marianne und Günter Wiese 65 Jahre verheiratet und feiern Eiserne Hochzeit. Sie haben sich, wie so viele Paare, beim Tanzen kennengelernt.

Der Matrose der Volksmarine, der in der Nähe von Magdeburg zu Hause war, hatte schnell ein Auge auf die hübsche Zinnowitzerin in ihrem Schmetterlingskleid geworfen. Und so wurde 1955 Hochzeit gefeiert. Vier Kinder komplettierten die Familie. Heute sind die beiden 86 und 89 Jahre alt und hinter ihnen liegt ein erfülltes Leben. Ein Leben, das sie bis auf den heutigen Tag am liebsten Hand in Hand beschreiten.

Heimweh zog sie wieder auf die Insel

Marianne Wiese war Kindergärtnerin, ihr drei Jahre älterer Günter nach einem Studium im damaligen Leningrad bald Nautischer Offizier. Sie suchten sich zunächst in Stralsund und später im Raum Magdeburg ein Zuhause, bis die junge Ehefrau es vor Heimweh nicht mehr aushielt und die Familie wieder nach Zinnowitz zog – dorthin, wo ihre Liebe ihren Anfang genommen hatte.

Günter Wiese heuerte als Nautiker bei der Deutschen Seereederei (DSR) an und fuhr später viele Jahre als Kapitän zur See. Er hatte bald die ganze Welt gesehen und durfte, wie bei der DSR üblich, auf etlichen Reisen seine Frau mitnehmen. Die Kinder blieben als Pfand zu Hause. In den 1980er Jahren kam dann der Bruch. Günter Wiese hatte sich mit dem politischen System in der DDR überworfen und wurde mit einem Berufsverbot belegt. Er war arbeitslos geworden und hatte schwer damit zu kämpfen, seinen Traumberuf nicht mehr ausüben zu können.

Die Jahre bis zum Renteneintritt verbrachte Günter Wiese als Werkstattleiter im Wolgaster Fensterbau. Als auch seine Frau, die noch viele Jahre als Hortnerin gearbeitet hatte, alt genug für den Ruhestand war, ging für beide der selbst gewählte glückliche „Unruhestand“ los.

Rastloses Ehepaar ist immer unterwegs

Marianne und Günter Wiese im Mai dieses Jahres bei einem Ausflug nach Christiansberg. Quelle: privat

Sie genossen es, mit den Wolgaster Wanderfreunden unterwegs zu sein und im Chor der Volkssolidarität zu singen. Aber das Liebste waren ihnen immer die Reisen. Von Grönland bis Australien, kein Weg, kein Ziel schien den rastlosen Zinnowitzern zu weit. Mit 63 Jahren wagte Marianne Wiese sogar noch einen Fallschirmsprung, ein Jahr später auch ihr Ehemann.

Was für ein spannendes Leben! Neun Enkelkinder und elf Urenkel gehören inzwischen zur Familie. Günter Wiese liebt es bis heute, zu kochen und die von seinen Reisen mitgebrachten Gewürze aus aller Herren Länder zu probieren. Und wenn er bei Familienfeiern zur Gitarre greift und aus dem Stegreif lange Gedichte und den halben Faust zitiert, dann möchte man die Zeit am liebsten anhalten.

An ihrem Hochzeitstag werden Marianne und Günter Wiese nicht zu Hause sein. „Auch wenn sie nicht da sind, werden doch viele Leute an sie denken“, ist Anka Modrow sicher. Die 63-jährige Tochter der beiden, die mit ihrem Mann in Reetzow lebt, hat uns die Geschichte ihrer Eltern erzählt und gratuliert auf diesem Wege im Namen der gesamten Familie herzlich zur Eisernen Hochzeit.

Enkelin segnet die Großeltern

Am kommenden Sonntag wird Pastorin Jette Altschwager das Paar während des Gottesdienstes in Zinnowitz segnen – in jener Kirche, in der die beiden vor 65 Jahren getraut wurden und in der Marianne Wiese viele Jahre die Orgel gespielt hat. Das Besondere daran: Jette Altschwager wird ihre Großeltern segnen.

Von Ingrid Nadler