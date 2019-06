Zinnowitz

Das Zinnowitzer Hotel „ Usedom Palace“ darf auch weiterhin mit fünf Sternen werben. Das Haus bekam jetzt bereits zum 4. Mal das Prädikat „Fünf Sterne“ der Deutschen Hotelklassifizierung. „Hohe Servicequalität und fachliche Kompetenz sind die Stärken des gesamten Teams um Hoteldirektorin Annett Jahnke“, sagt Krister Hennige, Dehoga-Regionalvorsitzender Ostvorpommerns, bei der Verleihung. Das „Palace“ sei ein Musterbeispiel der gehobenen Hotellerie und ein Top-Ausbildungsbetrieb in der Region. „Das Usedom Palace steht für eine alte Tradition der Bäderarchitektur und ist so einzigartig auf der Insel. Wenn Mauern reden könnten, dann gäbe es hier viel zu hören“, so Hennige.

Kaum ein Hotel an der deutschen Ostseeküste hat so viel Geschichte erlebt wie das 5-Sterne-Haus in Zinnowitz. Als „Schwabe’s Hotel“ wird der spätklassizistische Bau nach zwei Jahren Bauzeit im Mai 1900 direkt an der Zinnowitzer Uferpromenade eröffnet. Unter der Leitung von Paul Dillner wird das „Schwabe’s“ zum „vornehmsten Haus am Platze“. Beweis: Als das Telefon auf Usedom eingeführt wird, erhält „Schwabe’s Hotel“ die Rufnummer Zinnowitz 1. Damals wie heute ist das wunderschöne weiße Türmchenhaus das mit am meisten fotografierte Motiv in ganz Zinnowitz. Nach der Wende und vielen stillen Jahren um das Gebäude erlebt es Ende der 90er die Wiedergeburt. Dass sich Luftverkehrs-Pionier Dr. Hinrich Bischoff und seine Gattin auf Anhieb in das Palace verlieben, ist ein Glück für das Haus und den Ort. Denn innerhalb von nur 18 Monaten entsteht in den nur noch vorhandenen Originalmauern ein Hotel der internationalen Spitzenklasse.

Schon zur Eröffnung am 20. April 2000 wurden dem „Palace“ fünf Sterne verliehen. Typisch für diese Klasse von Hotels sind auch seine illustren Gäste, über die es viel zu erzählen gäbe, die jedoch gern diskret dort weilen und dies auch schätzen. So viel sei verraten, vom Hollywoodstar, Industriemagnaten, Diplomaten, Starmusikern und -dirigenten, Diplomaten bis hin zu europäischer Politprominenz und Ministerpräsidenten wäre viel zu erzählen.

-