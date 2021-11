Zinnowitz

Nun ist es wieder so weit: Morgen ist der 1. Advent, die erste Kerze wird angezündet am Adventskranz, der erste Lebkuchen wird genossen. Es ist, als ob eine neue Zeit beginnt. Laut Kalender ist es zwar noch November, aber das Gefühl des Advents ist doch stärker. Ab morgen schauen wir auf Weihnachten und durch die ganzen Lichter auch in den Straßen ist die Welt ein bisschen wie verzaubert.

Die Adventszeit hat nur ein Ziel: Sie weist auf Weihnachten hin. Wir bereiten uns vor und stimmen uns ein auf das große Fest. Auch ein neues Kirchenjahr beginnt morgen, der Blick geht nicht mehr zurück, sondern nach vorn. Und in drei Tagen zählen viele Kinder und Erwachsene die Tage und öffnen täglich ein weiteres Türchen.

Tage und Wochen bereiten wir uns vor und gehen auf diesen einen Tag zu – und das alles wegen eines Versprechens, das die Bibel uns gibt: Wir feiern zu Weihnachten, dass Gott geboren ist und in Gestalt von Jesus Christus sich zum Menschen macht und uns vorlebt, wie wir gut miteinander leben können, wenn unser Zusammenleben gelingen soll. Am 1. Advent ist sozusagen ein neuer Start dazu.

Viele hundert Jahre vor dieser Geburt von Jesus hat sich ein Prophet zu Wort gemeldet, ein Seher Gottes, sein Name ist Jeremia, und sein Wort passt zum 1. Advent, denn er verspricht seinen Zuhörern eine neue Zeit, eine neue Welt: „Seht, es kommt eine Zeit, in der ich einen gerechten Spross einsetzen werde; er wird als König gut regieren. Recht und Gerechtigkeit werden ihn auszeichnen.“

Den Menschen, zu denen Jeremia sprach, ging es schlecht. Sie waren aus ihrem Land vertrieben worden und sehr verzweifelt. Noch ist es nicht so weit, sagt er; aber bald. Dann werden eure Hoffnungen erfüllt und eure Sehnsucht gestillt werden. Das ist so ein bisschen wie die Adventszeit, in der wir darauf warten, dass Jesus zu den Menschen gekommen ist, denn Advent heißt ja: Ankunft.

Jeremia verwendet ein Bild aus der Pflanzenwelt: ein Spross. Ein Spross ist grün und weist auf das Leben. So wie bei uns, wir schmücken mit Tannengrün unsere Räume. In der toten und kalten Zeit suchen wir nach Lebendigem und Grünem. So sind wir es also, die diese Hoffnung und Sehnsucht weitertragen, indem wir unsere Häuser schmücken und Kerzen anzünden? Und uns vielleicht auch für Gerechtigkeit einsetzen?

Ja, wir Menschen sind dabei ganz wichtig, unser Verhalten, unser Umgang miteinander. Was wäre der Advent ohne die, die füreinander Kerzen anzünden, die füreinander Geschenke einpacken oder sich anderer annehmen, die Hilfe brauchen, nicht nur im Advent?

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Adventszeit mit ihrem Zauber zeigt auf direkte Weise, wie wir Menschen gebraucht werden, damit sich Recht und Gerechtigkeit ausbreiten kann, eine neue Zeit und eine neue Welt anbrechen kann. Erinnern Sie sich daran, wenn Sie die erste Kerze anzünden.

Pfarrerin Christa Heinke

Von Christa Heinke