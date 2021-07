Zinnowitzer Pastorin über die Taufe und Gottes Segen

Zinnowitz

Taufe am Anfang des Lebens: Fröhlich gestimmte Eltern, die ihr Kind über den Taufstein halten. Sich ganz auf diesen Moment der Namensgebung Gottes konzentrieren. Die Familie drum herum, bewegt, voll Hoffnung für das Kleine. Dazu die Kinder, neugierig und staunend, was da vor sich geht. Die Taufkerze gehört ebenso dazu wie die Tauflieder und das Familienfoto. So kennen wir Taufen in unseren Gottesdiensten. Die Taufe am Anfang des Lebens. Noch immer sind es in der Mehrzahl kleine Kinder, die getauft werden. Die Zukunft liegt vor ihnen wie ein weiter offener Raum.

Taufe am Anfang des Lebens auf der Intensivstation einer Kinderklinik: Vorausgegangen war ein schwerer Sturz der Mutter, ausgelöst durch eine mutwillige Rempelei angetrunkener Jugendlicher. Wehen setzen ein und die Zwillinge werden zu früh als Notfall durch Kaiserschnitt geboren. Der menschliche und medizinische Einsatz der Ärzte und Schwestern ist über die Maßen. Leben an der Grenze um des Lebens willen. Das kleine Mädchen ist stabiler als sein Zwillingsbruder. Zu früh geboren, winzig, aber von Anfang an reifer.

Um den Jungen sorgen sich alle besonders. Der Kampf um sein Leben ist groß. Die Ärzte setzen ihr ganzes Wissen und Mühen ein, um ihn zu retten. Aber sein Zustand wechselt. Leben um jeden Preis? Schließlich entscheiden die Eltern mit den Ärzten, nicht mehr alles zu versuchen. Sie nehmen die bittere schmerzhafte Wahrheit an: Das Kind wird sterben. Alle Liebe, alle Sehnsucht nach Leben hilft nicht mehr. Der Pfarrer wird gerufen. Er tauft das sterbende Kind in den Armen der Mutter. Er findet berührende Worte, die trösten und tragen. Schmerz, aufgehoben in der Annahme des Todes und im Widerspruch gegen den Tod. Taufe am Anfang des Lebens, das noch im Anfang sein Ende findet.

Zwei Taufszenen, wie sie gegensätzlicher nicht sein können: Dort die Hoffnung auf gelingendes Leben, hier das Eingeständnis zu Ende gehenden Lebens. Mit der Taufe wünschen sich die Eltern Gottes Segen für ihr Kind, seinen Schutz für den Lebensweg. Eltern wissen um die Gefährdungen des Lebens, sie wissen auch, dass sie ihr Kind nur bedingt vor Bedrohung und seelischen Einbrüchen schützen können. Sie fühlen sich angewiesen auf Gottes Hilfe. Darum erbitten sie Gottes Segen durch die Taufe.

Der Apostel Paulus schreibt in seinem Römerbrief bewegende Worte über die dunkle Seite des Lebens. Es gibt im Leben Brüche, da muss man nichts beschönigen. Aber auch nicht daran verzweifeln. Paulus schreibt: Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Er ist voller Zuversicht. Das trägt.

Von Christa Heinke