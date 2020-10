Zinnowitz

Dass am Sonnabend Feiertag ist, merken wir in diesem Jahr vielleicht gar nicht, die meisten haben ja sowieso frei, weil Wochenende ist. Wir feiern aber Reformationstag am 31. Oktober. Reformation – was war das noch mal gleich?

„ Reformation“ heißt zu Deutsch „Erneuerung“ und bezieht sich auf ein Ereignis, das 500 Jahre zurückliegt. Damals hatten die Menschen Angst, sehr viel Angst, sie haben quasi permanent in Angst gelebt. Angst vor Krankheiten, Angst vor dem Tod, Angst vor der Hölle. Auch der Mönch Martin Luther lebte in dieser Angst und zugleich stellte er sich die Frage: Was kann ich tun, dass Gott mich wohlwollend wahrnimmt, so dass ich keine Angst zu haben brauche, weder vor seiner Strafe noch vor dem Lebensende?

Luthers befreiende Erkenntnis

Er hatte immer schon viel in der Bibel gelesen, aber eines Tages wurde ihm beim Lesen klar, dass seine Angst völlig unbegründet war. Gott hatte ihn schon immer wohlwollend angesehen, es ist das Wesen Gottes, dass er den Menschen das Leben wünscht, das pure pralle energiegeladene gesunde erfüllende Leben. Und nicht den Tod.

Diese Erkenntnis fand Luther so befreiend, dass er sie anderen Menschen mitteilen wollte, damit niemand mehr Angst zu haben brauchte. Deshalb nagelte er einen Bogen Papier mit seinen Einsichten an eine Kirchentür in Wittenberg, damit sie jeder lesen konnte. Handys gab es damals noch nicht. Das war an einem 31. Oktober.

Loslassen von Angst

Auch heute haben viele Menschen Angst, besonders jetzt in dieser verrückten Zeit. Es kursieren Verschwörungstheorien, denen selbst Menschen Glauben schenken, die sich sonst als Ungläubige bezeichnen würden.

Im Predigttext für den Reformationstag steht gerade in diesem Jahr: „Fürchtet euch nicht“ und zwar gleich mehrmals. Das ist natürlich ein unerhörter Satz in dieser Zeit. „Loslassen von Angst und Panikgedanken? Das kann ich nicht und das geht auch gar nicht“, höre ich Sie schon sagen.

Doch, es geht, ich habe es schon oft erfahren. Und ich möchte Ihnen Mut dazu machen, probieren Sie es aus. Luther hatte damals an sich selbst eine übergroße Befreiung erlebt, er konnte sein Leben ganz neu verstehen. Wenn wir schon an etwas glauben, warum dann nicht an etwas, das uns Kraft gibt, statt uns runterzuziehen?

Es gibt Geborgenheit

Martin Luther hatte Gott entdeckt. Und er vertraute darauf: Wenn einer so nah bei mir ist wie er, dann muss ich mich nicht mehr fürchten. Dann weiß ich sicher, dass ich keine Angst zu haben brauche. Dann bin ich geborgen, ganz gleich, was mir geschieht.

Mit diesem Vertrauen könnten auch wir Gott in unserem Leben leuchten lassen, anderen Zuversicht geben und von Liebe und Freiheit reden, von Begeisterung und Veränderung. Das wäre wahrhaft eine Erneuerung.

Von Christa Heinke