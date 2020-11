Zinnowitzer Schauspieler spielen beim Usedom-Krimi mit

Heringsdorf

Es ist eines der schlimmsten Szenarien, die man sich als Eltern vorstellen kann: das eigene Kind wird entführt. Und dann noch ein Baby – einfach weg und spurlos verschwunden. Ein Alptraum für jedes Elternpaar. Solch eine Szene soll im kommenden Usedom-Krimi eine tragende Szene sein.

Auf der Insel Usedom wird zur Zeit der neue Usedom-Krimi gedreht – mit Katrin Sass als Ex-Staatsanwältin in der Hauptrolle. Der Arbeitstitel des neuen Streifens heißt „Entführt“ und es geht eben um die Entführung eines Babys. Die Mutter der Kommissarin Norgaard (Rikke Lylloff) hat ihr Enkelkind geraubt. Das wird sicher ein spannender Fall, aber nur mit Hauptdarstellern ist kein Film gemacht – es braucht auch Schauspieler in kleinen Rollen und Statisten.

Szenen von den Dreharbeiten des Usedom-Krimis. Quelle: Oliver Feist

Bekannt durch die Vineta-Festspiele

Seit Jahren schon wirken Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne und Eleven der Theaterakademie in den Usedom-Krimis mit. Diesmal waren es gleich vier Schauspieler, die Casterin Catharina Schwarze für den Film engagierte. Paola Brandenburg und Reiko Rölz, die den Zuschauern von den Vineta-Festspielen und aus anderen Inszenierungen der Landesbühne bestens bekannt sind, spielen in der Szene ein Paar.

„Entführt“ ist der 14. Film der Reihe „Der Usedom-Krimi“. Quelle: Oliver Feist

Erste Erfahrung im Usedom-Krimi

Für Paola Brandenburg war es die erste Erfahrung im Usedom-Krimi überhaupt. „Die Hauptdarsteller spielen in der Szene eine sehr emotionale Szene. Dies fordert für sie eine hohe Konzentration“, erklärt sie. Erst kürzlich wurden die Szenen auf der Heringsdorfer Promenade gedreht. „Die Requisite war eigentlich nur eine Bank, auf welcher Reiko Rölz und ich saßen“, sagt sie. Zu hören sind die beiden in der Komparsenrolle nicht. „Wir haben uns ganz normal unterhalten. Einzig ein Polizist kommt vorbei und fragt uns etwas“, erklärt sie. Im Film wurde nicht nur mit einer fast lebensechten Babypuppe mehrmals gedreht, sondern auch mit einem echten Baby. „Für mich als zweifache Mutter sind solche Momente während des Drehs besonders schön“, sagt sie. In den Pausen kamen die Zinnowitzer auch mit den Hauptdarstellerinnen ins Gespräch. „Die waren total locker und es riesigen Spaß gemacht“, sagt sie.

Bozena Bjarsch aus dem 2.Studienjahr der Theaterakademie Vorpommern. Quelle: Claudia Winter

Ein Arbeitstag für eine Szene

Obwohl die Szene im Film wahrscheinlich nur wenige Augenblicke im Film einnimmt, war ein kompletter Arbeitstag dafür von Nöten, damit schlussendlich alles im Kasten ist. „Morgens um kurz nach 7 Uhr waren wir schon in Heringsdorf, dann in die Maske und anschließend wurde die Szenen aus verschiedenen Kameraperspektiven immer wieder gedreht“, erzählt sie.

Auch Eleven der Akademie dabei

Neben den Profidarstellern Paola Brandenburg und Reiko Rölz war Bozena Bjarsch aus dem 2.Studienjahr der Theaterakademie Vorpommern zunächst für eine kleine Szene vorgesehen, diese wurde allerdings kurz vor Drehbeginn gestrichen. Bozena machte trotzdem mit als Passantin und als Kinderwagen schiebende Mutter.

Ob sie im Film zu sehen sein wird, wer weiß? Auf jeden Fall wird ihr Auto im Bild sein, ist sie überzeugt. Und es war eine schöne und interessante Erfahrung. Das gilt auch für Fabian Bauer der ganz plötzlich zum Film kam. Abends gegen 20 Uhr wurde er angerufen und am nächsten Morgen gegen 6 Uhr stand er am Set. So schnell ganz gehen. Er war zunächst ein Strandbummler und später am Tag ein Polizist, der Streife mit Kollegen lief.

Noch bis Ende dieser Woche dreht das Team um Hauptdarstellern Katrin Sass, Rikke Lylloff und Till Firit sowie Regisseur Felix Herzogenrath auf der Insel Usedom

Die Drehorte für die 14. Folge des Usedom-Krimis sind unter anderem der Strand in Ahlbeck, die Promenade in Heringsdorf am Rosengarten, die Dorfstraßen in Murchin und Morgenitz, das Mörderhus sowie der Kirchberg in Hohendorf. Letzter Drehtag auf Usedom ist der 28. November.

Von Hannes Ewert