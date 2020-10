Zinnowitz

Auf der einen Seite gehört sie zu den größten Wahrzeichen des Ortes, auf der anderen Seite ist sie ein großes Sorgenkind. Die Rede ist von der Zinnowitzer Seebrücke. Seit vielen Jahren wird in den politischen Ausschüssen darüber diskutiert, wann und vor allem wie etwas passieren kann.

Die Rede ist vom Abriss und einem kompletten Neubau des mehr als 26 Jahre alten Bauwerkes –ähnlich wie Koserow. In dem Bernsteinbad wollen die Arbeiter voraussichtlich bis Ende dieses Jahres damit fertig sein, die Brücke für den Publikumsverkehr begehbar zu machen. Die Koserower bekamen für die Seebrücke eine Förderung von mehr als 7 Millionen Euro vom Land. Dass es auch in Zinnowitz nicht ohne Fördermittel und Kredite geht, ist selbstredend.

Anzeige

150 000 Euro für Instandsetzung – großer Teil für die Seebrücke

Die Zeit drängt, denn die Korrosionsschäden an dem Bauwerk werden mit der Zeit größer. Erst kürzlich trudelte in der Kurverwaltung ein Zustandsbericht über die Brücke ein. Fazit von Eigenbetriebsleiter Carsten Nichelmann: Es gibt jede Menge zu tun – die Sicherheit der Spaziergänger ist allerdings nicht gefährdet. Eine Sperrung steht nicht zur Debatte. Jedes Jahr nimmt die Gemeinde Zinnowitz rund 150 000 Euro in die Hand (rund fünf Prozent des gesamten Haushaltes), um Bauwerke im Ort instand zu setzen.

Ein großer Posten ist dabei die Seebrücke. „Durch die Witterung müssen ständig die Laufbretter und Teile des Geländers ausgetauscht werden. Es macht jetzt aber wenig Sinn, auf teures Tropenholz zurückzugreifen, wenn die Gemeinde sowieso vorhat, die Brücke zu erneuern“, so Nichelmann. Gerade nach Herbst- und Winterstürmen entstehen größere Schäden an dem Bauwerk. Der Eigenbetriebsleiter hofft, dass die Planungen und der damit verbundene Neubau nicht mehr ewig auf sich warten lassen. Eine Glaskugel hat Nichelmann nicht in seinem Büro, er hofft aber, dass in fünf Jahren eine neue Brücke da ist.

Die leere Seebrücke in Zinnowitz auf der Insel Usedom während der Corona-Zeit. Normalerweise gehen jeden Tag tausende Menschen über die Seebrücke. Quelle: Hannes Ewert

Nichelmann hat es selbst erlebt, wie langwierig und kompliziert manche Prozesse in der Planungs- und Baubranche sein können. „Bei der Sanierung der Zinnowitzer Sportschule dachten wir auch, dass es schneller vorangeht. Dann kamen unvorhergesehene Probleme und die Sanierung verzögerte sich um mehrere Jahre. Damit hätten wir auch nicht gerechnet“, sagt er. Deshalb ist er bei diesen Prognosen sehr vorsichtig.

Jede Menge Rost ist an den Pfeilern der Brücke zu sehen. Quelle: Hannes Ewert

„ Neubau nicht so leicht wie in Koserow “

Vize-Bürgermeister Fred Kruggel erklärt, dass der Neubau der Zinnowitzer Seebrücke nicht so einfach sei wie in Koserow. „Wir haben noch den neuen Rettungsturm, die Tauchgondel und den noch bebauten Seebrückenvorplatz. In Koserow gab es praktisch Baufreiheit, ohne viel Rücksicht auf bestehendes Hab und Gut“, erklärt er.

Heißt im Klartext: Die bestehenden Flachbauten auf dem Seebrückenvorplatz (ein Imbiss und ein Souvenir-Shop) müssten weichen, damit umfangreich gebaut werden kann. „Die Idee ist, dass der Seebrückenvorplatz in einem Atemzug auch umgestaltet werden soll. Es gibt derzeit noch laufende Pachtverträge zwischen der Gemeinde und den Unternehmern“, so Kruggel.

Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Seebrücke

Im Ort beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe –bestehend aus Bürgern und Gemeindevertretern – mit den Ideen für die Seebrücke. Eine Idee ist zum Beispiel, dass ein Trauzimmer am Ende der Seebrücke gebaut werden soll. Außerdem soll mit dem Abriss der noch bestehenden Flachbauten der freie Blick aufs Meer wieder möglich sein. Ideen gibt es reichlich.

Die beiden Flachbauten an der Seebrücke sollen im Zuge des Neubaus auch verschwinden. Quelle: Hannes Ewert

In der kommenden Woche beschäftigt sich der Hauptausschuss wieder mit dem Thema Seebrücke. Laut Vize-Bürgermeister Fred Kruggel will die Gemeinde wieder Geld in die Planung investieren. Er hofft auf die Unterstützung aller Akteure, denn dauerhaft kann die Seebrücke wohl nicht mehr so sein, wie sie jetzt ist.

Von Hannes Ewert