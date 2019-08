Zinnowitz

Die Zinnowitzer Sportschule kann wieder neue Sportler empfangen. Nachdem in der vergangenen Woche der Noro-Virus in dem Haus ausbrach und knapp 70 Sportler und Betreuer davon betroffen waren, wurden am Montag bereits die nächsten Gäste begrüßt. Das teilt Leiter Carsten Nichelmann auf Nachfrage mit.

„Wir haben am Sonntag und am Montag das gesamte Personal eingespannt, um die Räumlichkeiten und die öffentlichen Bereiche nochmals zu desinfizieren“, sagt er. Die Sportschule hatte Glück, dass es in diesem Fall keine Überschneidungen bei den Gästen gibt. „So hatten wir Zeit, alle Räume zu säubern“, sagt er.

Zunächst war die Ursache der massenhaften Erkrankung unklar. Durch das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald wurde in einem Labor herausgefunden, dass es sich um einen Noro-Virus handelt.

Am Sonnabend reisten die erkrankten Sportler in ihre Heimat ab. „Einige waren noch etwas geschwächt, die anderen hatten schon wieder trainiert. Insgesamt sind jedoch alle wieder hergestellt“, erklärt er.

In der Nacht zu Donnerstag der vergangenen Woche betreute ein Großaufgebot von Rettungskräften die Sportler. 190 Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche waren in dem Haus untergebracht, 67 von ihnen erkrankten an dem besagten Abend. Bis morgens um 4 Uhr waren die Rettungskräfte dort.

Das Gesundheitsamt nahm Proben vom Essen, dem Trinkwasser und der ausgeschiedenen Konsistenz der Sportler. Eine Verunreinigung des Trinkwasser oder eine Lebensmittelvergiftung kann ausgeschlossen werden.

Von Hannes Ewert