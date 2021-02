Zinnowitz

Achtung, Abschlussinszenierung – die Zweite! Nachdem im März vergangenen Jahres der erste Anlauf einer gemeinsamen, finalen Schauspielarbeit der Eleven des 4. Studienjahres an den zu hohen Corona-Hürden gescheitert ist, wagen die Absolventen des berufspraktischen Jahrgangs einen neuen Anlauf.

Unter der Regie von Oliver Trautmann steht nun nicht mehr „Yellow Line“ zur Disposition, sondern „Zorn“. Ein Stück, das 2010 am Hamburg Thalia-Theater seine Premiere erlebt hat und aus der Feder der georgischen Gegenwartsautorin Nino Haratischwili (geboren 1983 in Tbilissi) stammt. Die Proben haben begonnen.

Anzeige

Und wenn die (noch schwierigen) Zeiten den Mimen wohlgesonnen sind, sollte um Ostern herum Uraufführung in der „Blechbüchse“ sein. Die intensive, siebenwöchige Erarbeitung des Stückes dürfte also mit einem kollektiven Daumendrücken einhergehen, auf dass der zweite Versuch einer Jahrgangs-Abschlussinszenierung gelingt.

Per Bombendrohung Airport lahmgelegt

Im Mittelpunkt des Schauspiels stehen acht Personen an ganz unterschiedlichen Stationen ihres Lebens. Sie eint der Umstand, dass sie Entscheidungen zu treffen haben. Da ist unter anderem der sechsjährige Junge, der aus der Schule nicht nach Hause kommt; ein Mann, der via Bombendrohung einen Airport lahmlegt, und die Frau, die eine TV-Produzentin kennenlernt, die süchtig nach Schwarzwälder Kirschtorte ist. Aus den zunächst sehr verschiedenen Konstellationen Einzelner erwachsen Widersprüche, Streitgespräche und spannende Interaktionen.

Ein „Sammelbecken der Schicksalsschläge“

Zumindest wünscht sich das Trautwein, der den Schauspielern bei der Konzeptionsprobe alle Möglichkeiten einräumte, in dem Erfolgsstück zu zeigen, was in ihnen steckt. Wut und Seelenverwundung machen die jeweiligen Schicksale aus, aber auch die Suche nach Wahrheit, Liebe und Identität.

Der Regisseur spricht von einem „Sammelbecken der Schicksalsschläge“, in das sich während des 90-minütigen Spieles Verluste ergießen; in welcher praktischen Form auch immer. Zorn auf Leben, missliche Umstände und auf andere Menschen lässt das tiefere Eindringen in Oberflächen zu, ja zwingt im Bewältigungsprozess dazu.

Alexander Martinow, der für die Bühne, Ausstattung und Kostüme zuständig ist, will wie Regisseur Trautwein auf Requisiten weitestgehend verzichten, um den Fokus ganz auf die Mimen und ihr Tun zu richten. Gespielt wird – räumlich betrachtet – auf zwei Ebenen, in Dichte und Bedrängtheit. Dazwischen etablieren die Verantwortlichen die sogenannte „Verlust-Arena“, im Laufe des Abends sich füllend mit diversem Seelenmüll.

Ein Kessel von Gewalt und Gereiztheit

Die Bühne als kleines Becken, als Kessel, von vier Meter hohen Wänden umgeben, in dem sich Gewalt und Aggressivität, Gereiztheit und Spannung ausbreiten können. „Wie, das liegt an euch. Ihr seid die Spieler, und ich bin nicht nur offen dafür, sondern geradezu erwartungsvoll, was ihr an Input und Angeboten in die Show einbringen wollt“, öffnet Trautwein den Mimen sämtliche Pforten. Und ergänzt: „Viele gute Offerten sind willkommen und die besten nehmen wir.“

Mit Nino Haratischwili haben sich die Macher eine erfolgreiche Theaterautorin und -regisseurin ausgewählt, deren literarische Werke es seit dem Romandebüt „Julia“ 2010 auf etliche Bestsellerlisten geschafft haben und ausgezeichnet wurden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine leichte Herausforderung

Noch ist der fast 1300 Seiten starke Romanband „Das achte Leben (Für Brilka)“ in aller Munde, ein Historiendrama, das von Georgien ausgehend Europageschichte mit familiären Storys verquickt und das so hinreißend eindrucksvoll erzählt, dass man den dicken Wälzer gar nicht mehr aus den Händen legen will.

Das deutsche Feuilleton lag ihr dafür ebenso zu Füßen, wie sich ihre Leser nach wie vor davon überwältigt zeigen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sprach gar vom „Deutschen Roman des Jahres“. Die intelligente und offenbar ausgesprochen empathische Autorin lebt mit ihrer Familie in Hamburg und hat eben auch das Stück „Zorn“ verfasst.

Keine leichte Herausforderung also für den Abschlussjahrgang der Theaterakademie. Aber allemal auch eine brillante Chance, nachzuweisen, wozu die jungen Profis aus Vorpommern schauspielerisch schon in der Lage sind.

Von Steffen Adler