Die Aussicht ist so existenziell wie verstörend: Die Menschheit steht vor der Apokalypse, der endgültige Untergang droht, und trotz globalisierter Kommunikation und diverser Endzeit-Erfahrungen taumeln die Erdbewohner ihrem Tod nahezu tatenlos entgegen. Da beschließen schließlich die Planeten die Rettung. Konrad, ein Komet, wird auf die Erde entsandt; allerdings um den Planeten von der Menschenplage zu befreien...

Was der junge Österreicher Jura Soyfer in der Zeit des die Macht ganz Europas erobernden Nationalsozialismus vor 90 Jahren als Stück zu Papier gebracht hat, dürfte auch 2020 von geradezu unzweifelhafter Aktualität sein. Ein Grund mehr für Ex-Landesbühne-Intendant Wolfgang Bordel, den Soyferschen „ Weltuntergang“ neu zu inszenieren; „deutlich politischer“ als noch vor einigen Jahren, sagt der Chef der Theaterakademie, deren Eleven des ersten Studienjahres auf der Freilichtbühne agieren.

Parallelen zur heutigen Zeit

Vieles von dem, was Stückeschreiber bereits in den 1930er Jahren zur Entlarvung der Machthaber, Kriegsplaner und Börsengewinnler unmissverständlich aufscheinen ließ, begegnet auch dem heutigen Betrachter, so er denn bereit ist, ernsthaft fokussiert hinzuschauen. Wie die Politiker das Volk beschwichtigen, ihre eigenen Geschäfte forcieren und sich hinter Worthülsen in Untätigkeit zurückziehen, das ist genauso aktuell wie das autoritätsgläubige oder ignorante Tun zahlloser Untergebener.

Regisseur Bordel: „In Verblendung und Dummheit taumeln sie ihren letzten Tagen entgegen.“ Denn nur wenige seien bereit (damals wie heute?), sich der drohenden Katastrophe entgegenzustellen.

Eleven in mehreren Rollen zu sehen

Die Eleven, ausnahmslos in mehreren Rollen besetzt, agieren auf der Open-Air-Bühne mit sichtbarer Begeisterung und Verve. Dass sie am Ende der Geschichte und ihres Spiels vornehmlich auf die Kraft der Liebe setzen (müssen), um dem worst case doch noch zu entgehen, ist schlimm genug, lässt aber wenigstens ein Stück weit Hoffnung für all jene von uns, die die Kraft und den Mut haben, sich für das Leben einzusetzen und nicht nur ungläubiger Zuschauer zu sein. Dabei kann durchaus behilflich sein, wie das Stück das Schein-Tun von Parteien und Parlamenten, Diplomaten und eloquenten Lügnern bloßstellt.

„Die Erde ist krank, sie hat Menschen“, lautet eine Textzeile aus dem Stück, dessen überaus produktiver Autor zwar lange Zeit als der Brecht Österreichs galt, aber heute kaum noch gespielt wird. Warum eigentlich nicht? Corona-Pandemie und Klimakatastrophe, Demokratie-Krise und eine durch und durch korrupte Welt fordern geradezu dazu heraus, nach wirklichen Lösungen zu suchen. Womöglich sitzen nur die falschen Leute an politischen Steuerrädern.

Info: Premiere am 18. August, 19.30 Uhr, auf der Vineta-Bühne Zinnowitz; Karten unter Telefon 03971 / 268 88 00 sowie an der Abendkasse

Von Steffen Adler