Zinnowitzer Theaterelevin überzeugt mit Schmerzensschrei

Zinnowitz

„Vanessas Waxingstudio“ wird eingeweiht: Die Jungs haben schon ein paar Bier dabei und erste Kundin der schwangeren Vanessa ist ihre Freundin Mandy. Der hat sie vorgeschwärmt, wie toll es sei, sich die Schamhaare wegwaxen zu lassen. Mandy für alles offen, lässt es geschehen ...

Film-Mandy quittiert die Übung mit einem Schrei – die Schmerzgrenze ist offenbar erreicht. „Schmerzgrenze“ heißt auch der neue Film der Reihe Usedom-Krimi, der auf Usedom und im Brandenburgischen gedreht wird. Das Waxingstudio, in dem gedreht wurde, steht im Löwenberger Land bei Berlin und wird später per Schnitt auf die Insel Usedom verlegt. Und Mandy ist im wahren Leben Barbara Elisabeth Bühl, Elevin im 4. Studienjahr der Theaterakademie Vorpommern in Zinnowitz. Für einen Drehtag ist sie nach Löwenberg gefahren, um ebenjene Mandy zu spielen.

Wie das Ganze in den Film passt, in dem es um das Verschwinden der Pflegedienstleiterin eines Seniorenheims geht, die beschuldigt wird, alte Menschen zu misshandeln, bleibt noch ein Geheimnis. Staatsanwalt Dirk Brunner wird im Film zumindest verdächtigt, mit dem Verschwinden der Pflegedientsleiterin etwas zu tun zu haben – und da er ein Komplott gegen sich vermutet, werden seine alten Fälle aufgerollt. In irgendeiner Beziehung dazu steht auch das Studio.

Kameraworkshops waren von Vorteil

Barbara Elisabeth Bühl war schon etwas nervös, hat in der Nacht vor dem Dreh unruhig geschlafen – schließlich war es überhaupt ihr erster Einsatz bei einem großen Film. Vorher ging es hin und her – mal ja, mal nein – und dann doch ja. „Ausschlaggebend war wohl, dass ich ein überzeugendes Video eingereicht habe“, so die Mimin. Um dieses Video fertigzustellen, hat ihr die Ausbildung an der Theaterakademie geholfen: Auf deren Lehrplan stehen auch Kameraworkshops. Sie erzählt, dass sie sich nach dem Rat der Dozenten ihre eigene kleine Geschichte zurecht gelegt hat, und die sozusagen etwas neben dem Text im Drehbuch stand. Regisseure wollen immer überrascht werden.

Das ist auch im Theater nicht anders. Dort hatte Bühl drei Tage nach dem Dreh Premiere als Isolde Löwenhaupt in „Die Weihnachtsgans Auguste“. Eine Woche zuvor brillierte sie als Elmire in „Tartuffe“ nach Molière und wurde dafür in der Presse gelobt. Ebenso wie für ihre Hanna in „Jenseits der blauen Grenze“. Die Münchnerin scheint ein gutes Jahr zu haben.

Barbara Elisabeth Bühl als Elmire in „Tartuffe“ - an ihrer Seite Gregor Imkamp als Tartuffe. Quelle: Claudia Winter

Drehzeit dauerte drei Stunden

Während sie sich im Theater und an der Akademie auskennt, war beim Dreh doch vieles neu. „Aber ich wurde sofort gut aufgenommen. Beim Fernsehen steht der Schauspieler absolut im Mittelpunkt“, setzt sie eine kleine Spitze gegen die Bühne. Drei Stunden hat der Dreh gedauert, alles ging zügig. Und Regisseurin Maris Pfeiffer war zufrieden.

Auch Italienerin vermittelt

Barbara Elisabeth Bühl ist übrigens nicht einzige Studentin der Akademie, die in diesem Usedom-Krimi mitspielt. Wolfgang Bordel, Schulleiter der Theaterakademie, konnte auch Gloria Giorgini, aus dem dritten Studienjahr vermitteln. Catharina Schwarze, die das Casting für die Kleindarsteller organisiert und mit der die Vorpommersche Landesbühne schon länger zusammenarbeitet, suchte ganz fix eine Italienerin. Gloria war genau passend.

Bis die beiden angehenden Schauspielerinnen auf der Mattscheibe zu sehen sind, dauert es allerdings noch ein Weilchen. Der Film „Schmerzgrenze“ ist für Herbst 2020 angekündigt.

Von Claudia Winter