Zinnowitz

Manchmal dauert es mehrere Stunden, manchmal aber auch nur ein paar Minuten, bis ein richtiges Foto dabei ist. Die Zinnowitzerin Ute Spohler ist in diesen Tagen vermehrt auf Fotopirsch. Auch wenn es in den vergangenen Tagen immer wieder sehr kalt war – ihr besonderer Anziehungspunkt ist die Kirche im Ostseebad Zinnowitz. Dort haben sich vor mehreren Wochen wieder die beiden Turmfalken eingefunden – ein Männchen und ein Weibchen.

„Der mit dem grauen Kopf ist das Männchen“, weiß Spohler, die sich in ihrer Freizeit viel mit der Historie des Ortes auseinandersetzte. Sie ist auch Vorsitzende der Historischen Gesellschaft. Sie verfügt nicht nur über einen riesigen Fundus an historischen Aufnahmen des Ortes, sondern über immer mehr Fotos aus der Vogelwelt.

Die Rentnerin nimmt sich viel Zeit für ihr Hobby. „Obwohl es im Winter teilweise sehr kalt war, bin ich zum Wolgaster Hafen und habe unter anderem die ganzen Kormorane fotografiert“, sagt sie. Damit die Fotos gelingen, nimmt sie sich ein Stativ und richtet ihr Objektiv in Richtung Turmfalken aus. Dann heißt es: warten.

„Oft sind sie lange unterwegs, um zum Beispiel etwas zu fressen zu holen“, sagt sie. Auf einem ihrer Motive ist zu sehen, wie einer der beiden Turmfalken etwas frisst. „Man kann immer nur hoffen, dass in diesem Augenblick die Sonne gut auf den Falken scheint und er nicht gerade sein Hinterteil in die Kamera dreht“, sagt sie.

Einer der beiden Turmfalken hat etwas Essbares gefunden. Quelle: Ute Spohler

Im Herbst und im Frühjahr zieht es Ute Spohler zum Achterwasser, um Gänse, Kraniche oder auch Seeadler zu beobachten. „Manchmal muss man echt sehr viel Zeit und Geduld mitbringen.“ Die ersten Versuche, die Tierwelt einzufangen, machte sie im Garten. „Es gibt eine Reihe von Meisenfotos. Mit einem Vogelhaus oder einem Nistkasten hat man auf einmal ganz viele Vögel im Garten“, erzählt sie.

Ihre fotografischen Ergebnisse teilt sie unter anderem in den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook. „Der Anspruch an einen selbst ist ziemlich hoch, denn man möchte ja auch schöne Bilder zeigen“, sagt sie. Die selbst gesteckte Messlatte ist ziemlich hoch. „Es gibt eine ganze Reihe von Profis in den sozialen Netzwerken, die sich auf die Tierwelt spezialisiert haben.“

Der Turmfalke setzt zum Abflug an. Quelle: Ute Spohler

Die Paarungsversuche der beiden Turmfalken sind bereits in vollem Gange. Ute Spohler hofft, dass bald der Nachwuchs zu sehen ist. Dann will sie wiederkommen, um den Nachwuchs im Bild festzuhalten.

Von Hannes Ewert