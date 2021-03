Zinnowitz

Tino Oldenburg setzt zum Schnitt an – seine Kettensäge läuft auch Hochtouren. Mit wenigen Handgriffen hat der Forstwirt-Azubi eine rund 80 Jahre alte Buche am Ende der Waldstraße in Zinnowitz geschlagen. Dort, wo in den vergangenen Wochen noch etliche Zinnowitzer die Piste hinabrodelten, liegt nun eine Buche quer über dem Weg.

Kurz danach wird der Baum von dem 20-Jährigen und seinen Kollegen fachgerecht in festgelegte Maßeinheiten zerlegt. „Daraus werden zum Beispiel Möbel, Parkett oder auch Hackschnitzel“, weiß Revierförster Günter Thoms. Der Waldexperte beaufsichtigt die Arbeiten in Zinnowitz, denn der Abschnitt gehört zu seinem Revier. Auf rund drei Hektar wird an der Stelle der Wald verjüngt. Seit vierzehn Tagen sind dort die Waldarbeiten im Gange.

Tino Oldenburg fällte den Baum. Quelle: Hannes Ewert

Letzte Verjüngung fand 2008 statt

„Durch die Bestandsverjüngung bestehen für den Wald bessere Chancen, sich zu entwickeln“, erklärt er. Diese Arbeiten werden in bestimmten Zeitabschnitten fällig. Zuletzt wurde in dem Abschnitt im Jahr 2008 gesägt. Junge Pflanzen brauchen Licht, sonst können diese sich nicht optimal entwickeln, erklärt er. Die Krone der Buchen ist in den Sommermonaten allerdings so dicht bewachsen, dass nur wenig Licht die jungen Pflanzen unten erreicht. Neben den älteren Bäumen werden auch kranke Bäume gefällt.

Mit dem Rückewagen werden die Stämme auf einem Haufen zurechtgelegt. Quelle: Hannes Ewert

Durch die Vielzahl von Trampelpfaden in dem betroffenen Waldgebiet gehört das Stückchen zu den am höchsten frequentierten Stellen im Ort. „Hier ist eine Vielzahl von Spaziergängern, Radfahrer, Hundehalter und Jogger unterwegs. Wir bitten diese Gruppen dringlichst darum, das Gebiet nicht zu betreten. Es können auch noch Äste von oben fallen“, erklärt er. Hunde sollten generell an der Leine geführt werden. Auch die aufgestapelten Stämme sollten nicht erklettert werden.

Waldarbeiten überall auf der Insel

Laut Forstamtsleiter Felix Adolphi sind derzeit vielerorts auf der Insel Usedom Wald- und Forstarbeiten im Gange. „Wir schlagen das Holz vor allem im Winter, weil es zu dem Zeitpunkt frei von Laub ist. Bedeutet auch, dass sich in den Bäumen kein Wasser befindet und somit große Trockenheit in dem Gehölz herrscht. Für die Verarbeitung des Holzes ist dies ein wesentlicher Faktor“, erklärt er.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Raubbau an der Natur

Dem Forstamtsleiter geht es vor allem darum, Aufklärung für die Waldarbeiten zu betreiben. „In unserer Branche ist es wie im Fußball – auf der Couch sitzen Millionen heimliche Bundestrainer, die vieles besser gemacht hätten als jene, die ihr Handwerk studiert haben“, sagt er. So erreichen ihn immer wieder Anrufe, E-Mails und Anfragen von Inselbewohnern, die diese Maßnahmen für „Raubbau an der Natur“ halten. „Für einen Laien mag es so aussehen, aber im Grunde tun wir mit diesen Maßnahmen dem Wald etwas Gutes“, erklärt er.

Revierleiter Günter Thoms weist darauf hin, dass das Gebiet nicht betreten werden darf. Quelle: Hannes Ewert

Rund 13 000 Kubikmeter Holz werden pro Jahr auf der Insel Usedom geschlagen. „Man könnte noch mehr schlagen, aber das machen wir nicht. Ein Großteil des Waldes ist hier ein Erholungsgebiet oder steht unter Naturschutz“, erklärt er. Am meisten vertreten ist auf der Insel die Kiefer, gefolgt von Buche sowie Birke und Erle. Die Waldarbeiten in den jeweiligen Revieren finden aller Voraussicht noch bis Ende März statt.

Revierleiter Günter Thoms bittet alle Anwohner darum, die gesperrten Flächen nicht zu betreten. „Es kommt zu kleineren Einschränkungen, aber bald sind die Arbeiten beendet“, sagt er. Danach besteht auch die Möglichkeit, sich für den Eigenbedarf kleineres Brennholz einzusammeln. Entsprechende Informationen teilt das Forstamt mit.

Von Hannes Ewert