Zinnowitzer finden bei Sammelaktion alte Wurst-Dose aus DDR-Zeiten

Zinnowitz

Volle Hundekotbeutel, leere Bierflaschen, viel Bonbon-Papier, Plastik-Abfälle, Aluminiumverpackungen oder auch eine Wurst-Dose aus DDR-Zeiten: Die Freiwilligen, die sich am Sonntagmorgen in Zinnowitz zum Müllsammeln trafen, fanden im Wald hinter dem St. Otto-Heim so Einiges, was schon sehr lange dort liegt. Bei der Wurstdose zeigt sich, dass sie mehr als 30 Jahre lang dort lag.

„Ich bin mit der Ausbeute super zufrieden“, sagt Robert Meyer aus Zinnowitz, der die Aktion bereits zum zweiten Mal in privater Initiative veranstaltete. Er trommelte über die sozialen Netzwerke und den Freundeskreis einige Männer und Frauen zusammen, die mit ihm mit in den Wald kamen. „Manchmal ist es echt erschreckend, was man alles im Wald findet“, sagt er. Die Frage ist für ihn, warum die Menschen so etwas dort liegen lassen. „Die Wälder der Insel Usedom verwandeln sich zusehens in Müllkippen, wenn nicht gemeinschaftlich dagegen gesteuert wird, wird von der Schönheit Usedom irgendwann nicht mehr viel übrig bleiben“, sagt er. Robert Meyer plant zukünftig häufiger solche Aktion, um die Umwelt vom Müll zu befreien. „Ich werde es rechtzeitig kund tun“, sagt er.

Die vollen Müllsäcke werden am Montag von den Gemeindearbeitern abgeholt. Meyer bedankte sich bei allen Teilnehmern, die bei der Müllsammelaktion dabei waren.

Von Hannes Ewert