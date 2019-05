Zinnowitz

Während 62 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren am frühen Samstagmorgen den Brand am Steinfurth-Heim löschten, wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Alarm „Am Kirchberg“ geholt. In der Wohnung eines 71 Jahre alten Mannes löste der Rauchmelder in der Küche aus. Die Feuerwehr brach die Wohnungtür auf und holte den Mann unverletzt aus seiner Wohnung. Er befand sich in einem Nebenzimmer. Wie die Feuerwehr mitteilt, stand auf seinem eingeschalteten Herd noch eine Pfanne mit zwei Würstchen, die der Auslöser für die Rauchentwicklung waren.

Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Der Senior blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Feuerwehrleute rückten wieder ab und fuhren zurück zum Steinfurth-Heim.

Hannes Ewert