Zinnowitzer machen Druck für Usedom-Ticket

Wer nach Südost-Oberbayern in die Kulturlandschaft Chiemgau in den Urlaub fährt, der kann mit seiner Kurkarte Bus und Bahn nutzen, bis er alle dortigen Strecken auswendig kennt. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Gästekarte in den Ammergauer Alpen – ebenfalls in Bayern.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es solch ein Verkehrsmodell noch nicht. Auf der Insel Usedom sind es die Kaiserbäder, die ihren Gästen die kostenlose Mitfahrt in den Bussen in der UBB gestatten. Über eine inselweite Lösung wird auf Usedom seit Jahren nachgedacht und diskutiert. Ein visionäres Ziel ist, dass alle Kurkarteninhaber – egal aus welchem Inselort – mit Bus und Bahn fahren können.

Ziel: Alternative zu verstopften Straßen

Krister Hennige, Hotelier aus Zinnowitz, Dehoga-Vorsitzender und Mitglied im Zinnowitzer Bauausschuss, wird nicht müde, immer wieder die Bedeutung eines möglichen Usedom-Tickets für die Insel zu erklären. Sein Ziel: Die Urlauber sollen verstärkt Bus und Bahn nutzen, um damit die im Sommer teils oft verstopften Straßen zu meiden. In dieser Woche hob er das Thema im Zinnowitzer Bauausschuss wieder auf die politische Bühne.

„Bei dem Thema befinden wir uns derzeit leider in einer Sackgasse“, sagt er. Hennige setzt sich dafür ein, dass es von der Gemeinde Zinnowitz einen öffentlichen Antrag an das Verkehrsministerium gibt, welcher sich mit dem Thema nochmals befasst. „Es gibt einen Verkehrsvertrag beim Land Mecklenburg-Vorpommern. Darin sind alle Leistungen enthalten, die zwischen dem ÖPNV-Aufgabenträger und dem Verkehrsunternehmen geregelt sind. Dieser müsste dahingehend geöffnet werden, dass ein Usedom-Ticket integriert wird“, erklärt Hennige.

Infrastruktur muss verbessert werden

Das Verkehrsministerium kann dafür die Weichen stellen. Im persönlichen Gespräch erkundigte sich Hennige beim zuständigen Minister Christian Pegel ( SPD), was möglich ist. Er bekam die Antwort, dass für solche Vorhaben erst die Infrastruktur verbessert werden müsste.

Sollten noch mehr Fahrgäste das Angebot – wie zum Beispiel ein Usedom-Ticket – nutzen, müssen kurz- und langfristige Maßnahmen auf der Insel Usedom umgesetzt werden. Derzeit verkehren die Bahnen im Sommer mit einer 30-Minuten-Taktung. Eine Frequenz von 20 Minuten wäre möglich, bei weiteren Verkürzungen sind allerdings große Umbaumaßnahmen nötig. Das wäre zum Beispiel der Ausbau des Bahnhofes in Bannemin und Trassenheide. „Am Ende bezahlt die Kosten doch der Gast mit seiner Kurkarte“, so Hennige.

Erfolgreiches Modell in Kaiserbädern

Seit August 2018 läuft in den Kaiserbädern ein sehr erfolgreichen Modell: Gäste können mit ihrer Kurkarte kostenlos mit dem Bus fahren. Das Angebot wird überaus gut angenommen. Bis jetzt sind mit den Bussen laut Geschäftsführer Jörgen Boße knapp 600 000 Passagiere gefahren. Boße erklärt auch, dass im kommenden Jahr weitere Kommunen dazu kommen sollen. „Wir befinden uns in den Gesprächen“, sagt er.

Die Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin auf der Insel Usedom haben im August 2018 die Kaiserbädercard eingeführt. Ohne eine Erhöhung der Kurtaxe dürfen Inhaber einer Kurkarte das Busstreckennetz der UBB, das bis nach Wolgast und Lubmin führt, kostenlos nutzen. Quelle: Meerkatz Cornelia

In den Sommermonaten Juli und August nutzen bis zu 20 000 Fahrgäste pro Tag die Bahnen mit der blauen Welle zwischen Züssow und Swinemünde sowie Zinnowitz und Peenemünde. Im gesamten Jahr sind es etwa 3,6 Millionen Menschen.

