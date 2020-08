Zinnowitz

Günther Szombathely ist 71 Jahre alt. Dass er heute nochmal einen Bundesfreiwilligendienst absolviert, hätte der Senior vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch nicht geahnt. Bis zu seinem 63. Lebensjahr arbeitete er als Ingenieur Ökonom in einem großen Kranbaubetrieb in Leipzig – unter anderem in der Geschäftsführung. Bis zur Rente hatte der gebürtige Sachse hat ein vielseitiges Berufsleben hinter sich.

Seine Hände will der rüstige Rentner allerdings nicht in den sprichwörtlichen Schoß legen. Seit März dieses Jahr absolviert er einen Bundesfreiwilligendienst im Zinnowitzer Heimatmuseum am Bahnhof. Sein Lieblingsbereich ist die Bibliothek des Museums am Bahnhof. Dort dokumentiert, nummeriert und sortiert er alles, was ihm in die Hände kommt. Knapp 1000 Bücher, Hefte, Zeitungsausschnitte und andere Schriften hat er in seinem Repertoire.

Anzeige

„Hier dreht sich alles um Zinnowitz und die nähere Umgebung. Hier gibt es Geschichte zum Anfassen. Das ist alles sehr spannend“, sagt er stolz.

Weitere OZ+ Artikel

Leipziger kennt die Insel aus Kindheitstagen

Die Insel Usedom kennt der Leipziger noch aus den 1960er-Jahren. „Als Lehrlinge hatten wir unser Betriebsferienlager in Ückeritz. Jedes Jahr waren wir dort“, erzählt er. Gern erinnert er sich an die idyllischen Stunden im Strandkorb und die Zeit mit seinen Kollegen zurück. Die Insel Usedom wurde ein Mal im Jahr zu seinem zweiten Zuhause. „Damals mussten wir noch mit dem Zug in Wolgast-Hafen aussteigen, zu Fuß über die Brücke, um dann wieder auf der anderen Seite in den dort warteten Zug einzusteigen“, erinnert er sich.

Bei dem hohen Passagieraufkommen in der heutigen Zeit wäre so etwas wohl kaum noch denkbar. Ab 2005 kamen er und seine Frau regelmäßig nach Karlshagen, um Urlaub zu machen. „Vor drei Jahren haben wir entschlossen, komplett an die Ostsee zu ziehen. Und es war die richtige Entscheidung“, sagt er heute. Seine Frau, die heute noch als Erzieherin arbeitet, bekam sofort eine Arbeitsstelle.

Szombathely erfuhr in Zinnowitz, dass es die Möglichkeit gibt, einen Bundesfreiwilligendienst zu machen. „Das ist nicht nur etwas für junge Leute, sondern auch für Rentner. Nach oben hin gibt es keine Altersgrenzen“, sagt Klaus Knapp von der Historischen Gesellschaft. Der Verein kümmert sich seit 1996 um die historischen Belange des Ortes. Im Museum werden hunderte Exemplare ausgestellt – von Bildern bis hin zu historischer Bademode. „Erst waren wir im Preußenhof – im heutigen Museumscafé, seit 2009 gibt es die Anlaufstelle im Bahnhof“, so Vorsitzende Ute Spohler.

1996 wurde die Historische Gesellschaft gegründet

Die Anfänge der Gesellschaft erlebte auch der Vater von Heike Stöckert. Die 56-jährige Zinnowitzerin ist bekannt durch die Vineta-Festspiele. Dort spielt sie seit 2007 in verschiedenen Rollen als Statist mit. Am Dienstag hatte sie ihren letzten Tag und bummelt bis Ende August ihre Urlaubstage ab. „Ich war in meiner Zeit als BufDi überrascht, wie viele Menschen interessante Geschichte über den Ort erzählen können. Jeder hat seine eigene Story“, sagt sie. Sie kümmerte sich an der Kasse um den reibungslosen Ablauf. „Manchmal zeigt man auch einfach nur den Gästen, wo die nächste Toilette ist“, sagt sie und lacht.

Vorsitzende Ute Spohler mit ihren „BufDis“ Günther Szombathely, Ellen Lange und Heike Stöckert (v.l.). Quelle: Hannes Ewert

Gesellschaft sucht nach neuen Freiwilligen

Die Historische Gesellschaft ist nach dem planmäßigen Ende von Heike Stöckert als „BufDi“ nun auf der Suche nach einem Nachfolger. „Das Alter spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Jedoch sollte man Interesse für die Geschichte des Ortes mitbringen, Neugierde und möglichst im Ort bzw. in der Nähe wohnen“, so Klaus Knapp. Für jeden Freiwilligen gibt es eine Aufwandspauschale in Höhe von 200 Euro pro Monat. „Es gibt auch Weiterbildungen und Urlaubstage. Die Arbeitszeit pro Woche ist sehr unterschiedlich – sie beginnt bei 20,5 Stunden pro Woche“, so Knapp. Wer möchte, kann sich diese je nach Dienstplan frei einteilen. Wer Interesse hat, kann sich direkt in der Historischen Gesellschaft im Bahnhofsgebäude melden.

Übrigens: Seit Kurzem ist eine Ausstellung über die 25-jährige Firmengeschichte der Usedomer Bäderbahn in den Räumlichkeiten des Museums zu sehen. Von den Anfängen bis heute sind Modelle, alte Fahrkarten, Souvenirs und Hefte zu sehen. Freundliche Unterstützung bekam das Museum von der UBB. Ein Fest zum 25-jährigen Jubiläum fiel coronabedingt aus.

Im Zinnowitzer Bahnhofsmuseum ist eine AussteHeimatmuseum Zinnowitz Bufdi Quelle: Hannes Ewert

Von Hannes Ewert