Zinnowitz

Rund zehn Stunden wird der Zinnowitzer Unternehmer Dirk Packmohr am 25. Mai im Fahrradsattel mit mehreren anderen Einwohnern des Ortes verbringen und Seen der Müritz umrunden. Alle wollen haben ein Ziel: sich körperlich verausgaben und dabei Gutes tun. Zum mittlerweile dritten Mal in Folge sammeln die Männer und Frauen Geld für soziale Einrichtungen im Ostseebad. „Die Herren nehmen eine mehr als 300 Kilometer lange Strecke in Angriff“, erklärt Packmohr, der seit vielen Jahren enthusiastischer Radfahrer ist. Regelmäßig sitzt er im Sattel, um sich fit zu halten.

Die Aktion, die unter dem Motto „Bildung nimmt Fahrt auf“, steht, findet für die Zinnowitzer zum dritten Mal statt. Bislang kam Geld in Höhe von mehr als 11 000 Euro zusammen. „Es sind vor allem Unternehmen und Privatpersonen, die sich an dem Projekt beteiligen“, erklärt Packmohr. Die Teilnehmer vom „Bike Team“ Zinnowitz gehören zu etwa 4000 Teilnehmern, die die Strecken auf sich nehmen.

In diesem Jahr werden folgende Projekte im Ort bedacht: Die Freie Schule Zinnowitz plant die Anschaffung einer Outdoor Crossfitstation im Rahmen der Erweiterung des Bewegten Schulhofs, der Grundschulhort will in Fahrzeuge für Bewegungsspiele investieren und in der Kita Regenbogen möchte Turngeräte für den Innen- und Außenbereich anschaffen.

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann sich im Café „Backbord“ in Zinnowitz melden. Übrigens: Wer sportlich beim „Bike Team Zinnowitz“ mitmachen möchte, ist auch herzlich willkommen.

Hannes Ewert