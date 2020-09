Zinnowitzer regt an: Ein kleines Osterfest im Herbst

Zinnowitz/Krummin

Der 16. Sonntag nach Trinitatis, 24 Wochen nach Ostern, soll ein kleines Osterfest im Herbst sein. Die Botschaft von der Lebenskraft durch die Auferstehung von Jesus Christus soll in die Welt getragen werden.

An diesem Wochenende sind rund 30 Jugendliche von der Insel Usedom im evangelischen Schullandheim in Sassen nordöstlich von Loitz. Sie beenden dort ihre Teamer-Ausbildung. An drei Wochenenden haben sie gelernt, wie man mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann. Sie haben darüber nachgedacht, was ihnen am Glauben wichtig ist. Und sie konnten überlegen, wie das, was für sie eine Bedeutung hat, andere Menschen in ihrem Umfeld und auch in der Gesellschaft erreichen kann.

Was heißt es, wenn Jesus auferstanden ist und den Tod besiegt hat? Was bedeutet es für uns im 21. Jahrhundert, wenn mit dem Tod nicht alles zu Ende ist und es ein Sein bei Gott gibt? Wie können wir leben, wenn der Tod uns keine Angst zu machen braucht?

Was kann ich für den Anderen tun?

Es geht nicht darum, in Todessehnsucht auf bessere Zeiten zu hoffen. Sondern es geht darum, den Menschen heute zu zeigen, dass wir das Leben so gestalten können, dass vom Reich Gottes auf Erden und der Freude unter den Menschen etwas sichtbar wird.

Ich finde es beeindruckend, dass junge Leute ihre Freizeit für andere Menschen investieren. In einer Zeit, in der scheinbar jeder nur an sich selbst denkt, ist es etwas Besonderes, wenn gerade junge Menschen erkennen, dass sie für Andere etwas tun können – in der Feuerwehr, bei den Rettungsschwimmern, in der Sport- und Musikarbeit und auch in der kirchlichen Arbeit für die junge Generation.

Anderen Hoffnung auf neues Leben machen

Indem wir uns für den Anderen einsetzen, können wir ihm eine Freude machen. Manche Einsätze sind sogar lebensrettend, auf jeden Fall aber lebensverbessernd. So können auch junge Menschen etwas von der Freude am Neuanfang, von der Hoffnung auf neues Leben in die Welt hinaustragen.

Die Botschaft von Ostern soll nicht auf die Tage im Frühjahr beschränkt bleiben. Es ist gut, sich immer daran zu erinnern; seinem Nächsten eine Freude zu machen und sich für ihn einzusetzen. Wie die Jugendlichen, die an diesem Wochenende ihre Ausbildung zum ehrenamtlichen Mitarbeiter beenden. Oder die Menschen, die am Sonntag beim Michaelis-Lauf der Laufmützen der Insel Usedom um 15 Uhr an der Krumminer Kirche an den Start gehen und mit ihrem Beitrag das Kinder- und Jugendhospitz in Greifswald unterstützen. Auch dieser Einsatz macht Mut.

Von Cord Bollenbach