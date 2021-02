Zinnowitz

Auf einmal zischte es, die Luft entwich und der Reifen war platt. Der Zinnowitzer Kurt Rühl fährt häufig mit Fahrrad von A nach B, um Dinge zu erledigen – auch in den Wintermonaten. Aber in dieser Woche fuhr er sich im Möskenweg einen Platten auf dem Hinterrad. Die Reparaturkosten: 20 Euro. Der 69-Jährige hat auch schon einen Schuldigen gefunden, welcher für das kleine Dilemma verantwortlich ist. Der vom Winterdienst aufgetragene Rollsplitt.

Kurt Rühl machte in dieser Woche keine guten Erfahrungen mit dem Rollsplitt. Das Hinterrad hatte einen Platten. Quelle: Hannes Ewert

Die Gemeinde Zinnowitz testete in diesem Winter zum ersten Mal den Einsatz von Rollsplitt. „In den vergangenen Jahren nutzte der Winterdienst immer Streusand. Dieser hat sich in unseren Augen allerdings aus ungünstig herausgestellt, da im Nachhinein unter anderem die Kanalisation verstopfte und die Fahrbahn nicht wirklich abgestumpfte. Was es bedeutet, wenn die Kanalisation verstopft, hat man vor einigen Jahren bei den Regenfällen gesehen. Und wenn es wieder fror, war die Fahrbahn danach noch glatter“, sagt Bürgermeister Peter Usemann.

Nun wurde Rollsplitt getestet. Bislang hörte er von den Einwohnern überwiegend positives Feedback zu dem Einsatz dieses steinigen Materials. „Wenn es bei dem einen Reifenplatzer bei dem Fahrrad bleibt, dann bin ich zufrieden“, sagt er. Usemann weiß aber auch, dass man es in Sachen Winterdienst nicht jedem Bürger Recht machen kann. „Die gute Seite von Splitt ist, dass es im nächsten Winter womöglich wiederverwendet werden kann“, sagt er. Das komme bei Sand nicht infrage, da er zu sehr verdreckt.

Der Einsatz von Salz kommt in der Gemeinde nicht infrage. „Das machen wir nicht, um Flora und Fauna zu schützen“, erklärt Usemann. Besonders die Bäume vertragen die Mischung aus Salz und Lauge wohl nicht. In Skiorten kommt auch Rollsplitt zur Anwendung“, betont er.

Streusalz nicht gut für Tiere und Natur

Zuständig für den Winterdienst in Zinnowitz ist die hiesige Gartenbaufirma Wuttig. Inhaber Andreas Wuttig erklärt: „Streusalz wäre das Einfachste, aber eben bei Bäumen, Betonpflaster und anderen Untergründen problematisch. Lavagestein wäre gut, aber dies weht zu leicht weg. Normaler Streusand wird zu schnell wieder rutschig“, sagt er. Gerade in Zinnowitz, wo es einige Steigerungen im Ort gibt, macht Rollsplitt mehr Sinn. „Es ist schlichtweg griffiger. Und auch wenn es nochmal drüberschneit, gibt es durch den Splitt nochmal Halt für die Fahrzeuge“, erklärt er.

Einzig die Promenade und neuralgische Punkte wie Kreisverkehre und Kreuzungen werden mit einer Salzlösung bestreut, damit die Fußgänger und Autofahrer dort problemlos laufen und fahren können.

Die Gemeinden haben allerdings verschiedene Ansprüche an den Winterdienst. „Es kommt auch immer auf die Verkehrslage an. Orte wie Koserow haben zum Beispiel viel weniger Durchgangsverkehr als Zinnowitz. Der Einsatz von Salz macht in Orten mit wenig Verkehr weniger Sinn, da das Salz erst richtig seine Wirkung entfaltet, wenn viele Autos darüberfahren“, so Wuttig.

1000 Tonnen Streusalz auf den Straßen

Das Straßenverkehrsamt in Zempin kann seinen Winterdienst bei den derzeitigen Temperaturen vorzeitig unterbrechen. Auf den zu beräumenden Bundes-, Landes- und Kreisstraßen wurden seit Beginn des Winterdienstes im Oktober knapp 1000 Tonnen Salz verteilt. Die Straßenmeisterei ist für 178 Kilometer Straße und 50 Kilometer Radwegenetz zuständig.

Säuberung in der nächsten Woche

Eine gute Nachricht hat Andreas Wuttig allerdings noch im Gepäck: ab Montag ist eine beauftragte Firma damit beschäftigt, den Rollsplitt wieder einzusammeln. „Sofern es die Gemeinde wünscht, könnte man diesen im kommenden Jahr wiederverwenden. Das ist der Vorteil gegenüber Sand, denn dieser verdreckt mit der Zeit immer mehr und lässt sich auch schlecht aufnehmen“, erklärt er. Im Zinnowitzer Gemeindebezirk wurden in den vergangenen Wochen 150 Tonnen Splitt verteilt.

Von Hannes Ewert