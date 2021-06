Zinnowitzer will Mut machen: Wir sind eingeladen, so wie wir sind

Zinnowitz

Wir stehen nun am Anfang der Trinitatiszeit, einer scheinbar festlosen Zeit. Die großen christlichen Feiertage, wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten, sind im ersten Kirchenhalbjahr angesiedelt. Wenn man aber genau hinschaut, dann lädt gerade dieser zweite Sonntag nach dem Trinitatisfest mit seinen Texten und Liedern zum Feiern ein.

Jesus Christus spricht: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Jesus lädt ein herauszukommen, sich auf den Weg zu machen. Dabei dürfen wir alles mitbringen, was wir haben: die Sorgen und Lasten, aber auch unsere Freuden. Jesus lädt uns ein in seine Nähe. Er lädt uns ein zum Fest und zur Freude. Jesus will uns Mut machen, neue Kraft geben, so dass wir unsere Sorgen zurücklassen können.

Neue Kraft für neuen Lebensabschnitt

Ich denke an diesem Wochenende insbesondere an die Schulabgänger, die sich in den vergangenen Wochen durch ihre Prüfungen gearbeitet haben, viele vielleicht mühselig und beladen. An diesem Wochenende bekommen Sie nun Ihre Zeugnisse, die Bescheinigung für ihre Leistungen. Ich hoffe, es gibt hier allen Grund zum Feiern. Ich wünsche diesen jungen Menschen viel Kraft für das, was nun vor ihnen liegt; Motivation und Energie für den Beginn des neuen Lebensabschnitts.

Vielleicht haben wir in den zurückliegenden Monaten verlernt, fröhlich zu feiern. Nur zögerlich suchen wir den Kontakt zu Anderen. Für manchen ist der Kontakt zu Menschen immer noch mit Angst belegt. Ich hoffe, dass wir diese Ängste ablegen können und so die Mühsal der letzten Monate zurücklassen.

Wenn Jesus einlädt, können wir kommen

Jesus ruft uns heraus: aus unserer Einsamkeit, aus unserer Zurückgezogenheit, aus unseren Ängsten und Sorgen. Er lädt ein zu unseren Gottesdiensten, die wir auch an diesem Sonntag wieder feiern wollen. Wenn Jesus einlädt, können wir kommen. Wir sind willkommen, so wie wir sind: unsicher, belastet, verängstigt oder auch fröhlich und glücklich. Bei ihm können wir ablegen, was uns bewegt.

So gewinnen wir Raum, um neue Kraft zu bekommen, Energie für die Herausforderungen des Alltags. Passen wir gut auf uns auf, so dass wir nicht in den Lasten des Alltags versinken. Lassen wir uns daran immer wieder erinnern: Sonntag ist Gottesdienst und Jesus lädt auch uns ein! Sie finden unsere Festangebote im Internet unter: www.kirche-auf-usedom.de.

Cord Bollenbach, Gemeindepädagoge für Krummin-Karlshagen-Zinnowitz

Von Cord Bollenbach