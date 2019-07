Zinnowitz

Ein 70 Jahre alter Mann aus Zinnowitz ist am Mittwoch Opfer eines Gewinnspielbetrugs geworden. Dabei sind die Anrufer laut Polizei mit der üblichen Masche vorgegangen: Sie haben dem Rentner eine höhere Gewinnsumme versprochen, die aber nur ausgezahlt werden könne, wenn er dafür vorher eine bestimmte Summe bezahlt. Dieses Geld hat er nach telefonischer Anweisung in Form von iTunes-Karten im Wert von 500 Euro beschafft und schließlich die freigerubbelten Codes durchgegeben. Bereits kurz nach dem ersten Verlust informierte er die Polizei. „Wir appellieren erneut an die Bürger, immer stutzig zu werden, sobald telefonisch eine Gewinnsumme versprochen wird, bei der der vermeintliche Gewinner aber in finanzielle Vorleistung gehen soll – etwa um Notarkosten im Vorfeld zu begleichen“, so ein Polizeisprecher.

Henrik Nitzsche