Zinnowitzer wollen Nonstop vom Fichtelberg nach Usedom radeln 

Zinnowitz

Das „Bike-Team“ Zinnowitz möchte es in diesem Sommer wieder sportlich angehen lassen. Am 24. Juli möchte eine Zinnowitzer Delegation um 9 Uhr vom Fichtelberg in Oberwiesenthal NonStop nach Zinnowitz fahren. Ohne Schlaf und mit dem Rennrad will das Team von Ronny Dick (l.) dieses Jahr auf sich erneut aufmerksam machen und Spenden sammeln. Die Spenden gehen sowohl an die Freie Schule Zinnowitz als auch an den Elternverein krebskranker Kinder e.V. in Chemnitz. Bereits im vergangenen Jahr fuhren die Usedomer von Zinnowitz zum Brocken in einer Tour.

Begleitet wird das Team auf ihrer mehr als 500 Kilometer langen Tour vom Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog, der den Startschuss an diesen Tag geben soll. Auch die Stadtverwaltung des Kurortes Oberwiesenthal wird das Team unterstützen und gemeinsam mit der Kurverwaltung Zinnowitz durch diverse Marketingkampagnen auf die Tour aufmerksam machen.

Das „BikeTeam“ Zinnowitz wurde in diesem Jahr für den Deutschen Engagement Preis nominiert. Vertreten durch Dirk Packmohr und Ronny Dick wird das Team sich unter der Kategorie „Chancen schaffen“ bei der Jury den 5000 Euro dotierten Wettbewerb beteiligen. Die Preisverleihung findet am 2. Dezember in Berlin statt und wird live übertragen.

Von Hannes Ewert